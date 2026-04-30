Los descartes de Pedro Martínez ante el Panathinaikos

El Valencia Basket repite en el Roig Arena para afrontar el segundo partido de su serie de Playoff de la Euroliga ante el Panathinaikos con el objetivo de hacer valer en esta ocasión el factor cancha tras perder en la última jugada el primer partido de la serie por 67-68.

En el que será el noveno partido ante el Panathinaikos en València, Pedro Martínez contaba con toda la plantilla disponible a excepción del aún lesionado López-Arostegui, por lo que debía hacer dos descartes más ates del encuentro.

Pedro Martínez, en los instantes previos al partido de este jueves ante el Panathinaikos. / M. A. Polo / VBC

Los 12 elegidos

Los 12 elegidos, como en el duelo del martes, han sido Brancou Badio, Kameron Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson y Matt Costello.

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Mismos descartes

Jaime Pradilla y Omari Moore ya pudieron participar en el primer partido de esta eliminatoria por lo que el único jugador descartado por lesión es el alero Xabi López-Arostegui. A él se le suman los descartes de Yankuba Sima y de Isaac Nogués, que también se perdieron el primero duelo del playoff el pasado martes.