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Pedro Martínez: "El presidente de Panathinaikos es un impresentable"
El técnico de Valencia Basket felicita a Panathinaikos lo primero de todo y después habla claro sobre el directivo del equipo griego, que bajó a la mesa de anotación "a condicionar" el partido
Pedro Martínez analiza el partido en rueda de prensa tras la derrota de Valencia Basket ante Panathinaikos, que ya domina 0-2 la eliminatoria antes de viajar a Atenas para el tercer e hipotético cuarto partido.
Ha habido una provocación de un jugador y otros que no han jugado lo han visto, No le doy importancia, mejor que no pase, pero son pulsaciones altas y la gente que estamos fuera, que tenemos una edad, debemos transtmitir otros valores, lo que pasa fuera de la pista... es muy impresentable, de una persona reincidente. La Eiuroliga no pude permitir algo así.
Te preocupa esto de cara a Atenas
No, es normal. Los jugadores se pican, juegan duro, nada que decir. Estoy orgulloso de mis jugadores. No contento, pero nada que decir de sus jugadores que han jugado duro y tiene mucho nivel. Los dos partidos han sido de cara o cruz y nos ha salido cruz
¿Ha quedado claro ya que les he felicitado? Vale pues su presidente es un impresentable. No puede ser que la euroliga, muy seria, permita que personajes como ese que va contra los valores del deporte, de un deporte que chulo, y crea mal ambiente... que el tio baje a la mesa de anotadores y quiere condiciona... qué impresentable...
Lo que más te ha gustado
Ha sido un gran partido por parte de los dos. Felicitamos al rival por cómo han jugado, luchado y tirado. Ha sido un partiod duro, con entrega, uno tiene que ganar y nos ha salido la cruz. Hemos perdido pero creo que hemos jugador bien. Hemos hecho las cosas bien y hemos mejorado respecto al primer partido. Ellos han metido unas canastas increíbles, al final de posesiones, a tablero... Una acción muy individual de Hayes lo ha decidido. Duro por cómo ha sido, estamos en una situación complciada, valoramos que hemos las cosas bien contra un equipo con experiencia
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