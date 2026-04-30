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Pedro Martínez: "El presidente de Panathinaikos es un impresentable"

El técnico de Valencia Basket felicita a Panathinaikos lo primero de todo y después habla claro sobre el directivo del equipo griego, que bajó a la mesa de anotación "a condicionar" el partido

Valencia VLC SPD Baloncesto segundo partido de play off de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Panathinaikos

Valencia VLC SPD Baloncesto segundo partido de play off de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Panathinaikos / Francisco Calabuig

Rafa Jarque

Rafa Jarque

Valencia

Pedro Martínez analiza el partido en rueda de prensa tras la derrota de Valencia Basket ante Panathinaikos, que ya domina 0-2 la eliminatoria antes de viajar a Atenas para el tercer e hipotético cuarto partido.

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