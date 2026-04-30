Pedro Martínez: "El presidente de Panathinaikos es un impresentable"

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Ha sido un gran partido por parte de los dos. Felicitamos al rival por cómo han jugado, luchado y tirado. Ha sido un partiod duro, con entrega, uno tiene que ganar y nos ha salido la cruz. Hemos perdido pero creo que hemos jugador bien. Hemos hecho las cosas bien y hemos mejorado respecto al primer partido. Ellos han metido unas canastas increíbles, al final de posesiones, a tablero... Una acción muy individual de Hayes lo ha decidido. Duro por cómo ha sido, estamos en una situación complciada, valoramos que hemos las cosas bien contra un equipo con experiencia