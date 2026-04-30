El dueño del Hapoel Tel Aviv dice lo que piensa de Pedro Martínez

Nuevo cruce de declaraciones del dueño del Hapoel Tel Aviv hacia Pedro Martínez, aunque en esta ocasión con la novedad de que las palabras dedicadas por Ofer Yannay hacia el entrenador de Valencia Basket no han sido ni mucho menos negativas como sí ha sucedido en anteriores ocasiones.

En una entrevista concedida a Euro Insideres, el magnate israelí ha sido preguntado por su relación con Pedro Martínez después de las polémicas acaecidas esta temporada y, en esta ocasión, se ha deshecho en elogios hacia el catalán.

Yannay cuenta cómo fue su encuentro con Pedro la última vez que Valencia Basket visitó al Hapoel y deja claro lo que realmente piensa de él: "Pedro vino a Tel Aviv, yo fui al arena y le dije 'Pedro', él se giró, me miró, se quedó impactado (risas), y le di la mano. Quiero que todo el mundo sepa lo que opino de Pedro: creo que es un gran entrenador y un caballero".

Anteriores polémicas

El primer capítulo de esta polémica tuvo lugar después de que el 22 de octubre, el técnico taronja mostrara su intranquilidad por tener que viajar y jugar en Tel Aviv tras la decisión de la Euroliga de permitir al Hapoel y al Maccabi jugar de nuevo sus partidos como locales a partir de diciembre tras varios meses sin poder hacerlo.

Pedro Martínez, en los instantes previos al partido de este jueves ante el Panathinaikos. / M. A. Polo / VBC

Unas palabras que no gustaron a Ofer Yannay, quien no dudó en mandarle un primer 'dardo' al técnico después aprovechando que el Hapoel ganó a los taronja en un Roig Arena vacío por la decisión de jugar a puerta cerrada por cuestiones de seguridad ante las protestas convocadas antes y durante el partido en los alrededores del pabellón. "No deberías estar muy tranquilo. Imagínate si es 1-4 (en referencia al récord entre ambos equipos), tal vez el Valencia BC se piense contratar a un nuevo entrenador".

El último capítulo llegó tras la jornada 20 de Euroliga, en la que tanto VBC como Hapoel se jugaban la primera plaza. Ambos equipos ganaron sus respectivos partidos pero los israelíes se quedaron con el liderato al vencer por mayor diferencia de puntos. "Hola Pedro, espero que hayas disfrutando de la primera posición durante unos días, pero estás sentado en mi lugar", le escribió en redes. A lo que el entrenador taronja no tardó en responder: "Tienes un mejor equipo y eres el mejor presidente de baloncesto del mundo. ¡Felicidades!"

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Otro suceso de esta rocambolesca trama se dio en el primer partido entre Hapoel y Real Madrid de cuartos de final de Euroliga que se disputó el pasado martes. La curiosidad de la noche fue ver a Ofer Yannay con una bufanda de Valencia Basket al cuello mientras miraba el partido.