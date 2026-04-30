Durán Maquinaria Ensino Lugo - Valencia Basket: los playoffs de la Liga F Endesa, en vivo y en directo

El Valencia Basket, tras una Fase Regular de la Liga F Endesa un tanto irregular y que concluía con una insólita racha negativa de tres derrotas consecutivas, afronta a partir de este jueves 30 de abril, la fase decisiva, empieza el camino hacia el que sería su cuarto título consecutivo de Liga. Pero antes, aún hay mucho camino que andar y muchos partidos por ganar. Este jueves, en Lugo, las de Rubén Burgos tratarán de dar el primer paso en el partido de ida de los cuartos de final que les enfrenta al Durán Maquinaria Ensino . El Valencia Basket, tras finalizar tercero en la Liga Regular, se cruza con el sexto, el Ensino, equipo liderado por la taronja cedida esta temporada al conjunto gallego, Alicia Flórez.

Precedentes

Durán Maquinaria Ensino en un rival muy habitual para Valencia Basket en las últimas temporadas. El balance actual es de 18-2 para las de Rubén Burgos. De esos partidos, 17 han sido en LF Endesa, uno en Copa de la Reina y dos en EuroCup Women. Solo hay una derrota para Valencia Basket en el Pazo en la temporada 23-24 por un ajustado resultado 66-62. Algunas victorias han sido más ajustadas, como un 70-73 y la más abultada ha sido de un máximo de 25 puntos. En cuartos de playoff de la temporada 20-21 el equipo taronja ganó en la ida en el Pazo por 58-69 y cerró la eliminatoria en la vuelta en la Fonteta por 82-54.

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Esta temporada ha habido tres enfrentamientos entre ambos equipos. El primero fue en la J15 en el Pazo Provincial dos Deportes, en el que Valencia Basket consiguió la victoria por 75-78. El segundo enfrentamiento fue en cuartos de Copa de la Reina hace solo unas semanas, con victoria taronja por 83-72. El último fue dos semanas atrás en el Roig Arena con victoria gallega por 62-70. Valencia Basket dominó la primera parte, pero Durán Maquinaria Ensino le dio la vuelta en la segunda mitad.