Pedro Martínez se pone a 100 con el Valencia Basket en Europa
El técnico alcanzó la icónica cifra en su derrota contra el Panathinaikos, pero en su mano está darle la vuelta a la eliminatoria ganando tanto en el Roig Arena como en Grecia
EFE
El técnico Pedro Martínez ya es centenario en partidos europeos en el banquillo del Valencia Basket, club en el que vive su cuarta campaña y en el que ya es el entrenador con más partidos de su historia.
El técnico catalán alcanzó la cifra de 100 partidos este martes en la ajustada derrota de su equipo por 67-68 ante el Panathinaikos en el primer encuentro de los cuartos de final de la Euroliga.
El balance de estos primeros cien encuentros con el Valencia en competiciones europeas, con tres participaciones en la Eurocopa y la presente en la Euroliga, es de 74 triunfos y 26 derrotas.
Superó por mucho a Ponsarnau
Pedro Martínez superó esta campaña a Jaume Ponsarnau como entrenador con más choques continentales al frente del equipo masculino del Valencia Basket dado que el actual entrenador del Bilbao Basket acumuló 85 con un 60% de triunfos. Números flojos.
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