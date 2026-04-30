Rubén Burgos: "La ventaja no es definitiva, el Ensino siempre da el 200%

Rubén Burgos resaltó, que pese a la victoria, el Valencia Basket había tenido que esforzarse al máximo para lograr un buen resultado en el partido de ida de cuartos de final frente al Durán Maqunaria Ensino: "Ha sido un partido duro y exigente de playoff como son todos y como nuestra experiencia ante Ensino esta temporada nos marcaba", afirmó el técnico en alusión a los tres precedentes de esta temporada ante el Ensino tanto en Copa como en Liga.

Un rival que siempre lucha

En este sentido, Burgos afirmó: "se ha parecido más al partido de Copa de la Reina, con buenas defensas por parte de ambos equipos y con acierto en el tiro de tres. Al descanso el marcador estaba a nuestro favor, el juego estaba siendo bastante ofensivo y queríamos mantener ese trabajo de rebote defensivo pero también colapsar un poco más su tiro de tres y sus individualidades", resaltó el técnico valenciano.

El entrenador resaltó la concentración de su equipo: "Después dle descanso nuestra mentalidad ha sido buena, hemos logrado conseguir una ventaja un poco más amplia pero Ensino siempre va al 200%, así lo vimos en el partido de liga Regular aquí en el Pazo".

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Buena mentalidad

Pese al intento de reacción local, Burgos destacó la seriedad de sus jugadoras: "hemos sido capaces de tener buena mentalidad, gestionar los esfuerzos y encontar a las jugadoras en los últimos momentos". Sobre la renta de 13 puntos con la que encararán el partido de vuelta este domingo en el Roig Arena, destacó: "Hemos conseguido una ventaja que por supuesto no es definivita, esto es un partido a 80 minutos, ahora en casa fernte a nueseta afición dar el cien por cien, no pensar en esta ventaja e intentar imponernos en los 40 minutos".