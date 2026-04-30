El Valencia Basket, a sólo una eliminatoria de la Final 6 que se celebrará en Burgos

El Valencia Basket completaba una brillante segunda fase de la Liga U y finalizaba como primer clasificado del Grupo B invicto tras ganar los 14 partidos. Una posición que clasifica a los taronja para la Fase Final y que les permite seguir soñando con hacer historia en la primera edición de una competición que debuta con gran éxito esta temporada. La Liga U, en la que participan jugadores sub'22 está organizada por la ACB, la Federación Española de Baloncesto y el Consejo Superior de Deportes. Los taronja tendrán eso, sí que pasar aún una eliminatoria, el play-in para meterse en la Final 6 que se celebrará en Burgos. Para ello deberán superar al Gran Canaria Fundación Gran Canaria en una eliminatoria que arrancará el sábado 9 en la Fonteta con el partido de ida.

Líderes del Grupo B

Aunque los taronja no pudieron meterse en el Grupo A tras la primera fase de la competición, han podido enderezar el rumbo tras firmar una brillante segunda fase que les ha permitido clasificarse para el play-in. Como primeros del Grupo B, se cruzan con el Gran Canaria, sexto del Grupo A. Real Madrid, Barça Atlètic, Casademont Zaragoza y Burgos Grupo de Santiago, los cuatro primeros clasificados del Grupo A, se clasifican directamente para la Final a 6. Se unirán a ellos los dos vencedores de los cruces del play-in previstos entre el 8 y el 10 de mayo: Fundación CB Canarias (5º del Grupo A) – Bàsquet Girona (2º del Grupo B) y el ya mencionado cruce entre el Valencia Basket (1º del Grupo B) – Gran Canaria (6º del Grupo A). Con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, el Polideportivo El Plantío acogerá del 15 al 17 de mayo la fase que decidirá al primer campeón de la historia de la competición.

Puesta en marcha esta temporada 2025-26, la Liga U nació con el objetivo de compaginar la formación académica y la competición deportiva al máximo nivel en los jugadores de hasta 22 años de los clubes de la Liga Endesa. La Final a 6 pondrá el broche a su temporada inaugural y abrirá un palmarés llamado a convertirse en referencia del baloncesto de formación en España.

El acceso a los partidos será gratuito. La Liga U publicará un enlace para que todos los aficionados puedan descargar una entrada sin coste.

Con la colaboración del Ayuntamiento, la capital burgalesa reunirá durante tres días al mejor talento de formación del baloncesto español. El Plantío, con capacidad para más de 2.500 espectadores, acogerá los seis partidos que definirán el primer podio de la Liga U. El anfitrión de la fase final será Burgos Grupo de Santiago, que se clasificó para la Final a 6 tras terminar cuarto del Grupo A, y que ha apostado decididamente por la organización del evento.

Así se jugará la Final a 6

Real Madrid, Barça Atlètic, Casademont Zaragoza y Burgos Grupo de Santiago, los cuatro primeros clasificados del Grupo A, son los equipos ya clasificados para la Final a 6. Se unirán a ellos los dos vencedores de los cruces del play-in previstos entre el 8 y el 10 de mayo: Fundación CB Canarias (5º del Grupo A) – Bàsquet Girona (2º del Grupo B) y Valencia Basket (1º del Grupo B) – Gran Canaria (6º del Grupo A).

La acción en El Plantío arrancará el viernes 15 de mayo con los dos cuartos de final. Casademont Zaragoza se medirá al vencedor del cruce Valencia Basket – Gran Canaria, mientras que Burgos Grupo de Santiago se verá las caras con quien salga del Fundación CB Canarias – Bàsquet Girona.

El sábado 16 de mayo será turno de las semifinales, con la entrada en escena de Real Madrid y Barça Atlètic, los dos primeros clasificados del Grupo A, que acceden directamente a esta ronda. El Real Madrid se enfrentará al ganador del cuarto de final que juegue Burgos Grupo de Santiago, y el Barça Atlètic al vencedor del cuarto que dispute Casademont Zaragoza.

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El primer título de la Liga U se decidirá el domingo 17 de mayo. Antes de la final, el tercer y cuarto puesto completará el primer podio de la competición.