Valencia Basket - Panathinaikos BC: los playoffs de la Euroliga, en vivo y en directo

Segundo asalto. Segunda oportunidad. El Valencia Basket afronta este jueves 30 de abril uno de los partidos más importantes de su historia. Los taronja se miden de nuevo en el Roig Arena a Panathinaikos en el segundo partido de los playoff de cuartos de Final de la Euroliga. Tras caer por tan sólo un punto en el primer partido disputado el martes (67-68), tan sólo 48 horas después, los taronja vuelven a enfrentase a los griegos con mucho en juego. El Valencia Basket tratará de ganar para equilibrar a 1 victoria la eliminatoria que se dirime al mejor de cinco partidos y que tras supaso por València se trasladará la semana que viene a Atenas. Los taronja, tras caer en el primer partido cedían el factor cancha y ahora es el Panathinaikos el que juega con ventaja. Una nueva derrota obligaría a los de Pedro Martínez a una gesta heroica para meterse en la Final Four ya que tendrían que ganar el cuarto y quinto partidos en Atenas y rematar la clasificación en un quinto partido que se celebraría también en València.

López-Arostegui, única baja

Jaime Pradilla y Omari Moore pudieron participar en el primer partido de esta eliminatoria por lo que el único jugador descartado por lesión es el alero Xabi López-Arostegui. Pedro Martínez tendrá que descartar por tanto a dos jugadores y todo apunta a que volverán a ser los elegidos Isaac Nogués y Yankuba Sima. El conjunto griego mantiene la importante ausencia del lesionado Kostas Sloukas por una lesión en la rodilla izquierda.

Horario y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos

El segundo partido de la serie entre Valencia Basket y Panathinaikos se disputa este jueves 30 de abril de 2026 a las 20:45 horas (CET) en el Roig Arena. El encuentro se podrá ver en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que tiene los derechos de retransmisión de la Euroliga en España.

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Además, se podrá seguir en directo y con cobertura minuto a minuto a través de Superdeporte, con toda la información actualizada del partido, previa y reacciones posteriores.