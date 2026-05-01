EUROLIGA
Comunicado oficial del Valencia Basket tras la polémica con el Panathinaikos
El club presentará una queja formal a la máxima competición europea tras los incidentes con Dimitris Giannakopoulos
La polémica del partido entre el Valencia Basket y el Panathinaikos no se quedó en la pista, sino que continuó después con la actitud de su presidente Dimitris Giannakopoulos y las acusaciones de Ergin Ataman en rueda de prensa.
Eso sí, al margen de la postura que ya reflejó Pedro Martínez en rueda de prensa, el propio Valencia Basket reaccionó después con un comunicado oficial, en el que condenaba esas actitudes y pedía sanciones para el máximo dirigente del conjunto griego.
Comunicado íntegro
Valencia Basket condena la actitud del Presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que rebasó cualquier límite durante el partido acercándose a la mesa con una actitud deplorable, tratando de influenciar e increpar a los árbitros, tal y como refleja el acta del partido, negándose además a acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad y generando una tensión injustificable, motivos por los que además la Policía le ha abierto un acta, así como a algunos miembros más de su expedición.
El Club presentará una queja formal ante la competición y espera que la Euroleague castigue duramente este tipo de comportamientos que manchan la buena imagen de nuestro deporte, sabiendo que se trata además de una persona reincidente.
Polémica con Nunn
El Panathinaikos, por su parte, publicó también en su cuenta de instagram el vídeo con la canasta ganadora de Hayes-Davis, pero también la celebración final, con un Kendrick Nunn que se olvida por completo de celebrar con sus compañeros y se dedica a provocar con una mano haciendo el gesto de 'adiós' y con la otra tocándose sus partes íntimas.
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