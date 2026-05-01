EUROLIGA
La incendiaria acusación de Ergin Ataman en el Roig Arena
El entrenador del Panathinaikos denuncia que diez policías querían detener a su presidente y a su general manager
La tensión del partido entre el Valencia Basket y el Panathinaikos no acabó con el final del encuentro tras la polémica celebración y provocación de algunos jugadores visitantes cuando se iban a vestuarios, ya que los nervios y la polémica siguieron en los vestuarios e incluso en la rueda de prensa.
El propio Ergin Ataman, en su comparecencia ante la prensa, rechazó valorar la victoria de su equipo y se limitó a lanzar una acusación y un aviso para la próxima visita taronja a Atenas. "Enfrente de nuestro vestuario el club ha puesto a diez policías que querían arrestar a algunos miembros de nuestro staff y a nuestro presidente Dimitris Giannakopoulos y a nuestro general manager y otras personas. Es la primera vez en mi carrera que lo veo. Eso es todo, disfruten y nos vemos en Atenas, chicos".
Al margen de esa acusación, el técnico del Panathinaikos añadió que "hemos ganado con una canasta sobre la bocina, todo el mundo está contento".
- Adiós al Valencia Basket previo pago de cláusula para la NCAA
- Los planes del Leeds con Largie Ramazani, el factor diferencial del Valencia en la segunda vuelta
- Los rumores vinculan al máximo goleador del Celtic con el Valencia
- El CTA confirma la injusticia con el Valencia: 'No fue penalti a Gayà' en Mallorca
- ¿El valencianismo quiere al Sevilla FC en Segunda?
- Nueva baja para el Atlético de Madrid en Mestalla
- Más problemas de última hora para Simeone antes del Valencia CF - Atlético de Madrid: medio equipo está lesionado
- El Valencia blinda al defensa que fichó del Mallorca adelantándose al FC Barcelona