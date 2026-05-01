La incendiaria acusación de Ergin Ataman en el Roig Arena

La tensión del partido entre el Valencia Basket y el Panathinaikos no acabó con el final del encuentro tras la polémica celebración y provocación de algunos jugadores visitantes cuando se iban a vestuarios, ya que los nervios y la polémica siguieron en los vestuarios e incluso en la rueda de prensa.

El propio Ergin Ataman, en su comparecencia ante la prensa, rechazó valorar la victoria de su equipo y se limitó a lanzar una acusación y un aviso para la próxima visita taronja a Atenas. "Enfrente de nuestro vestuario el club ha puesto a diez policías que querían arrestar a algunos miembros de nuestro staff y a nuestro presidente Dimitris Giannakopoulos y a nuestro general manager y otras personas. Es la primera vez en mi carrera que lo veo. Eso es todo, disfruten y nos vemos en Atenas, chicos".

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Dimitris Giannakopoulos, en el centro de la polémica de nuevo. / F. Calabuig

Al margen de esa acusación, el técnico del Panathinaikos añadió que "hemos ganado con una canasta sobre la bocina, todo el mundo está contento".