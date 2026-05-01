La Euroliga abre expediente al presidente de Panathinaikos: La sanción a la que se enfrenta

El "impresentable" Dimitris Giannakopoulos, presidente de Panathinaikos, ha sido expedientado por la Euroliga después de su bochornoso espectáculo ofrecido en el Roig Arena bajando a 'abroncar' a los árbitros para tratar de condicionar sus decisiones.

El mandamás del conjunto griego, que recibió un claro trato de favor por los colegiados, se dirigió a ellos en el momento crucial del encuentro en una imagen de antideportividad extrema que motivó al indignación del mundo del baloncesto, de Valencia Basket y de Pedro Martínez.

Multa y prohibición de entrada

La sanción a la que se enfrenta reunirá una multa económica y la prohibición de entrar al pabellón de su equipo durante varios partidos, aunque lamentablemente no habrá castigo al equpo que preside.

Giannakopoulos es reincidente y, de hecho, ya fue sancionado por hechos similares después de protagonizar uno de estos episodios en al Final Four de la temporada pasada y le cayeron 5 encuentros, un peaje que parece que está dispuesto a pagar por sus intentos de condicionar los partidos.

Ergin Ataman, ante el árbitro bajo la atenta mirada de Pedro Martínez. / F. Calabuig

La indignación de Pedro Martínez: "Es un impresentable"

Tras el partido, Pedro Martínez fue el primero en denunciar la bochornosa conducta del presidente de los helenos: "¿Ha quedado claro ya que les he felicitado? Vale pues su presidente es un impresentable. No puede ser que la euroliga, muy seria, permita que personajes como ese que va contra los valores del deporte, de un deporte que chulo, y crea mal ambiente... que el tio baje a la mesa de anotadores y quiere condiciona... qué impresentable..."

El comunicado de Valencia Basket

al margen de la postura que ya reflejó Pedro Martínez en rueda de prensa, el propio Valencia Basket reaccionó después con un comunicado oficial, en el que condenaba esas actitudes y pedía sanciones para el máximo dirigente del conjunto griego.

"Valencia Basket condena la actitud del Presidente de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, que rebasó cualquier límite durante el partido acercándose a la mesa con una actitud deplorable, tratando de influenciar e increpar a los árbitros, tal y como refleja el acta del partido, negándose además a acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad y generando una tensión injustificable, motivos por los que además la Policía le ha abierto un acta, así como a algunos miembros más de su expedición.

El Club presentará una queja formal ante la competición y espera que la Euroleague castigue duramente este tipo de comportamientos que manchan la buena imagen de nuestro deporte, sabiendo que se trata además de una persona reincidente.", rezaba el escrito de los valencianos.