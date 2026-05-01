La Euroliga sanciona al presidente de Panathinaikos con tres partidos y 10.000 euros y le impone una multa económica a Valencia Basket

Ya hay resolución oficial por parte de la Euroliga a los incidentes sucedidos el pasado jueves en el Roig Arena. El organismo impone tres partidos de sanción a Dimitris Giannakopoulos, dueño y presidente de Panathinaikos, así como una multa económica de 10.000 euros. Valencia Basket tampoco se libre y tendrá que pagar una multa de 5.000 euros.

La Euroliga ha justificado su decisión con el siguiente comunicado de la siguiente manera a través de un comunicado: "el Sr. Giannakopoulos accedió durante el partido a una zona reservada exclusivamente para la mesa de anotadores, infringiendo así las normas de acceso restringido a la cancha. Si bien las infracciones de acceso a zonas restringidas se consideran faltas leves según el reglamento de la Euroliga, el Juez también tuvo en cuenta que las acciones del Sr. Giannakopoulos contribuyeron a generar una situación susceptible de provocar tensión y violencia. El Juez Independiente también consideró la reincidencia del Sr. Giannakopoulos".

Así, el presidente de Panathinaikos corre el riesgo de perder la final four íntegra si es que su equipo termina llegando. Si el conjunto griego gana la serie ante VBC en tres partidos, los tres choques de sanción serían el tercer encuentro de la serie ante los taronja, la semifinales de Euroliga y la hipotética gran final.

Comunicado íntegro de la Euroliga

La Euroliga abrió un procedimiento disciplinario tras la conclusión del partido, basándose en los incidentes registrados en el acta oficial y los informes oficiales. El Juez Independiente, que garantiza la independencia y la imparcialidad del proceso y de las sanciones resultantes, evaluó exhaustivamente toda la información disponible y, de conformidad con el reglamento de la Euroliga, emitió una decisión en un plazo de 24 horas tras la finalización del partido, tal como estipula el reglamento.

En su resolución, el Juez Independiente consideró que, tal como se refleja en el acta oficial y los informes oficiales, el Sr. Giannakopoulos accedió durante el partido a una zona reservada exclusivamente para la mesa de anotadores, infringiendo así las normas de acceso restringido a la cancha.

Si bien las infracciones de acceso a zonas restringidas se consideran faltas leves según el reglamento de la Euroliga, el Juez también tuvo en cuenta que las acciones del Sr. Giannakopoulos contribuyeron a generar una situación susceptible de provocar tensión y violencia. El Juez Independiente también consideró la reincidencia del Sr. Giannakopoulos. La Euroliga rechaza categóricamente cualquier comportamiento que pueda generar violencia y que sea contrario a los valores fundamentales de la Liga.

La Euroliga de Baloncesto propondrá a sus accionistas una revisión de las disposiciones pertinentes del Código Disciplinario que regulan este tipo de conductas, con el fin de reforzar las sanciones para la temporada 2026-27, incluyendo acciones graves claras y específicas que puedan conllevar la expulsión de por vida de los jugadores. El objetivo es erradicar las conductas que dañan la imagen de la Liga y de sus equipos participantes.

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