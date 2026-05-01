De Larrea: "Tenemos que ajustar ciertas cosas e ir a Atenas pensando en que se puede"

Sergio de Larrea fue uno de los jugadores que analizó el segundo partido contra Panathinaikos ante la prensa. El jugador de Valencia Basket lamentó la derrota en un partido que se asemejó más a lo que quiere VBC que el primero y dejó claro que tienen que seguir trabajando porque la eliminatoria todavía no se ha acabado.

Golpe duro, pero se puede

"Tenemos que pensar en que se puede, el partido ha sido duro y nos va a costar levantarnos, pero tenemos que ir a Atenas e inentar competir como hemos hecho estos dias"

Qué ha pasado en este segundo partido

"Sentíamos que cada vez que dábamos un paso importante nos lo contrarrestaban. Hemos hecho nuestro partido y se ha decidido en los minutos finales, a levantarse y a seguir. Ha sido un partido parecido a lo que queremos jugar, a muchos puntos, pero ellos han jugado bien".

De no jugar en el primer partido a ser el mejor en el segundo

"Tenemos el lema de 'el siguiente hombre disponible', cada día es uno y tenemos que estar preparados, el talento esta ahí, la competitividad también, cada uno tiene que estar preparado para hacer lo suyo"

Receta para ganar en Grecia

"Tenemos que entrenar, ajustar ciertas cosas e ir allí con todo lo que podamos. Tenemos que parar a sus estrellas, jugar como este último partido y ser más sólidos atrás. Cada día es un día nuevo y tenemos que seguir, no nos puede hacer peder la confrianza, tenemos que seguir y el domingo otra batalla más".

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El domingo, partido de ACB

"La acb es muy importante para nosotros, tenemos que jugar en una cancha complicada".