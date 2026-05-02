Redacción SD

El ex de Valencia Basket Nikola Kalinic pierde los papeles: ¡Terrible pelea en pista!

Nikola Kalinic, ex jugador del Valencia Basket, se ha convertido en protagonista negativo en los playoffs por el título liguero contra el Zlatibor. El jugador de Estrella Roja se enzarzó en el suelo con Matej Cibej, como si fuera un combate de lucha grecorromana. El Zlatibor ganó el partido por 94-89, un duelo que terminó con Kalinic y dos compañeros más de Estrella Roja expulsados y otros dos en el bando local. El ex taronja también tuvo sus más y sus menos con los aficionados.