Reuvers: "En Manresa queremos coger impulso para el tercer partido ante Panathinaikos"

Tras la doble derrota ante Panathinaikos en los dos primeros partidos de cuartos de Final de la Euroliga, el Valencia Basket visita este domingo 3 de mayo al Baxi Manresa (12:00h, Nou Congost, DAZN/Movistar+/TV3) , un encuentro, que, señala, Nate Reuvers, debe servir para coger oxígeno y confianza para intentar igualar la eliminatoria la próxima semana en Atentas: "Tenemos que ir a por la victoria y coger buen impulso de cara al tercer partido del Playoff de la EuroLeague. Tenemos que seguir haciendo lo nuestro", afirma el interés taronja que destacó la gran igualdad de los dos partidos disputados ante los griegos en el Roig Arena: "Perdimos ambos partidos de Playoff por una sola posesión, así que estamos en el camino correcto. Solo hacen falta unos pequeños ajustes y conseguir victorias para ganar un poco de confianza".

Reuvers también destacó que el partido en la cancha catalana es importante para mantenerse en la parte alta de la tabla en la ACB:" Ahora mismo, es especialmente importante para la ACB seguir ganando con nuestra posición para intentar asegurarnos de terminar la temporada en segundo lugar”.

Sobre el rival, Reuvers avisa: “es un sitio muy difícil para jugar. Desde que llegué a España hace tres años, nunca hemos ganado allí. Ellos no han jugado en toda la semana, así que van a estar preparados para nosotros, van a jugar con intensidad. Va a ser un partido muy duro; necesitamos descansar y estar listos para jugar. Por supuesto, necesitamos máxima concentración".

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De Larrea: "cada día es un día nuevo y tenemos que seguir"

Por su parte, el base de Valencia Basket Sergio De Larrea señalaba que “cada día es un día nuevo y tenemos que seguir. Las derrotas en los partidos de Euroliga no nos pueden hacer perder la confianza, porque ni mucho menos. Creo que hemos jugado a un nivel excepcional. Tenemos que seguir y el domingo tenemos otra batalla más. Al final, la Liga Endesa también es una liga súper importante para nosotros y tenemos que estar ahí, jugar en una cancha complicada y hacer lo nuestro como estamos haciendo esta semana”.