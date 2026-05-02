El Valencia Basket aparca la Euroliga para buscar en Manresa la clasificación matemática para los playoff

El Valencia Basket abre un paréntesis en la eliminatoria de cuartos de Final de la Euroliga frente a Panathinaikos para retomar este domingo 3 de mayo la Liga Endesa (12:00h, Nou Congost, DAZN/Movistar+/TV3). Auqnue no resulta fácil, los de Pedro Martínez tratarán de no pensar durante unas horas en la competición continental para centrarse en la competición doméstica en la que también hay mucho en juego. Los taronja tienen en su mano certificar con una victoria en Manresa, de forma matemática, la clasificación para los playoff por el título por vigésima temporada consecutiva.

El Valencia Basket viaja a Manresa tras una durísima semana en la que ha sufrido dos dolorosas derrotas en los últimos segundos ante Panathinaikos en los dos primeros partidos de cuartos de Final de la Euroliga. Dos derrotas que ponen contra las cuerdas a los taronja que necesitan ganar el miércoles en Atenas para forzar el cuarto partido el viernes también en territorio griego. Pero eso es otra guerra. Ahora, este domingo, la batalla se traslada a la Liga Endesa, donde el Valencia Basket tratará de afianzar la segunda posición en la clasificación y de paso tomar impulso para afrontar la visita a Atenas. Lidiar con el cansancio físico y psicológico tras los dos intensos y exigentes partidos vividos el martes y jueves en el Roig Arena, será un factor clave. El Valencia Basket llega a la 29ª jornada de la Liga Endesa con un balance de 21 victorias y 7 derrotas. Así va la clasificación.

El equipo taronja se asegurará su presencia en el Playoff acb si gana su partido en la cancha del Baxi Manresa o si perdiendo se produce al menos una de estas situaciones: pierde Surne Bilbao en casa ante Covirán Granada, pierde La Laguna Tenerife como local frente a MoraBanc Andorra o cae Unicaja en la cancha del Asisa Joventut.

Xabi López-Arostegui sigue siendo la única baja por lesión en el Valencia Basket por lo que Pedro Martínez tendrá que realizar dos descartes.

Una cancha que no se le ha dado bien en los últimos años

La de este domingo será la 33ª visita del Valencia Basket al pabellón del Baxi Manresa en la Liga ACB, con un balance totalmente igualado con 16 triunfos locales y 16 victorias visitantes. El conjunto del Bages ha empatado el histórico al haberse impuesto en las tres últimas visitas del equipo taronja. Los precedentes más recientes indican que ha caído en el Nou Congost en cinco de las últimas siete ocasiones en las que lo ha visitado, por lo que necesitará encontrar una excelente versión para volver a sumar en una cancha en la que no gana desde el 24 de septiembre de 2021, cuando se impuso por 69-89.

El precedente más cercano, sin embargo, es el partido de la primera vuelta disputado en el Roig Arena el 4 de enero de 2026 dentro de la jornada 14 y que acabó con triunfo valenciano por 103-76. Hasta seis jugadores del equipo valenciano se fueron a dobles dígitos de anotación, con Jaime Pradilla (21 puntos y 5 rebotes para 25 de valoración) como jugador más destacado. Respecto a aquel partido, el equipo del Bages ha incorporado a David Duke Jr. y a Pauly Paulicap, yo no está en plantilla Grant Golden y en esta ocasión sí podrá contar con el base Dani Pérez, que se perdió ese partido de la primera vuelta por lesión.

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Dos equipos a los que les gusta correr

El Baxi Manresa es el segundo equipo que juega un mayor número de posesiones con 79,8 por encuentro. En casa saca su mejor versión ofensiva, con 87,2 puntos de promedio por encuentro y mejorando ligeramente su eficiencia ofensiva. Este partido mide a dos de los equipos que mejor rebotean en ataque: Valencia Basket es primero con 14,46 rebotes ofensivos con un 37,6% mientras que el Baxi Manresa es cuarto tanto en números absolutos (11,57) como en porcentaje (30,7%). En un tramo de temporada en el que ha tenido la ausencia por lesión de jugadores importantes como Olinde o Obasohan, que ya estarán el domingo para medirse ante Valencia Basket, la nómina de jugadores españoles del Baxi Manresa dio un paso al frente para asumir el protagonismo. El alero Álex Reyes es el jugador que más triples anota por partido en la Liga Endesa (2,7) con un 42% de eficacia, es el tercer mejor anotador nacional con 13,6 puntos y no ha bajado de los 10 puntos y los 10 de valoración desde la jornada 15. En los últimos seis partidos ha anotado 17,3 puntos con 4 triples por partido con un 50% de eficacia. El campeón de Liga Endesa con Valencia Basket Pierre Oriola es el segundo jugador más valorado de su equipo con 13,2 créditos, pero en los últimos cuatro partidos ha subido su aportación para promediar 17 créditos.