El Valencia Basket busca las semifinales con 13 puntos de renta ante el Ensino

El Valencia Basket está a tan sólo 40 minutos de clasificarse por séptima vez en su historia para las semifinales de la Liga F Endesa. Un sólo partido les separa de seguir avanzando en la competición de la que son vigentes campeonas. Será este domingo 3 de mayo en el Roig Arena (18:00h, Roig Arena, AS TV). El Valencia Basket afronta el partido de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final ante Durán Maquinaria Ensino y lo hace con la tranquilidad que le dan los 13 puntos de renta cosechados en el partido de ida el pasado jueves en la cancha del Ensino. Una renta, que con el añadido del factor cancha a favor, sitúa a las de Rubén Burgos como claras favoritas. Si logran pasar la eliminatoria de cuartos de Final se medirían al vencedor del duelo entre el Spar Girona y el Innova-Tsn Leganés, que en el partido de ida empataron a 82 en la pista de este último. En semifiales el Valencia Basket tendría el factor cancha en contra si su rival fuera el conjunto catalán y a favor si se midiera al madrileño. Serían las primeras semifinales contra el conjunto madrileño y las terceras ante el combinado catalán.

Partido de cuartos de Final / FEB

Un paso más hacia la cuarta Liga F Endesa

El Valencia Basket, por tanto, con el apoyo de la afición taronja, tratará de dar este domingo un paso más en su sueño de conquistar la cuarta Liga F Endesa de forma consecutiva. Las de Rubén Burgos tratarán de repetir la buena actuación del pasado jueves en el Pazo de Lugo donde se impusieron por 72-85. Valencia Basket llegó a ganar de 20 puntos, pero Durán Maquinaria Ensino consiguió reducir, dejándolo en 13 puntos de diferencia al final del encuentro. La mejor jugadora del combinado local fue Imani Tate con 18 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 20 de valoración. La mejor jugadora del equipo valenciano fue Leo Fiebich con 16 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 24 de valoración.

Rubén Burgos dispondrá de la plantilla al completo al igual que el entrendor del Ensino, Suso Garrido que también tiene a todas sus jugadoras disonibles. Suso Garrido ha sido nombrado mejor entrenador de la LF Endesa, tiene entre sus jugadoras a dos en el Top 10 de valoración de la LF Endesa. Lydia Giomi está en octava posición con una media de 14,6 puntos, 8 rebotes y 16,3 de valoración por partido. La jugadora del Valencia Basket cedida al conjunto gallero, Alicia Flórez es la décima con una media de 11,7 puntos, 5,5 rebotes, 5,2 asistencias, 2 robos y 15,5 de valoración. Giomi también es séptima en anotación y quinta en rebotes. Flórez es tercera en asistencias.

El partido de este domingo será el quinto enfrentamiento entre el Valencia Basket y el Durán Maquinaria Ensino esta temporada. Se encontraron en los cuartos de Final de la Copa de la Reina que se resolvieron con victoria taronja, mientras que en la Liga Regular, el Valencia Basket ganó en Lugo y cayó en el Roig Arena por 62-70. A esto se suma la victoria taronja en la ida de cuartos del pasado jueves.

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El análisis de Rubén Burgos

En entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, analizó así el partido ante el Durán Maquinaria Ensino: “Es cierto que hace 48 horas realizamos un partido bastante completo, sólido, creo que seguimos el plan de partido y bueno, fuimos jugando con nuestras virtudes y nuestras capacidades contra un equipo que siempre lo da todo y que así demostró en la recta final. Pero bueno, yo creo que salimos reforzadas y con confianza para esta segunda mitad de la eliminatoria en nuestra cancha, pues mantener los aspectos positivos y trabajar en esos pequeños detalles que nos deben dar todavía más seguridad, especialmente jugando frente a nuestro público y en casa. Esta confianza nos la da defender duro, controlar el rebote, es un equipo que lo carga muy bien y en esto pudimos imponernos en el partido de ida y controlar esas pérdidas que si las cometes ellas les permite jugar con ritmo y nuestro ataque fue fluido, compartimos bien el balón y anotamos con solvencia en el equilibrio interior-exterior, tenemos que mantener eso y tratar de subir un poquito los porcentajes tanto en pintura como en tiro libre”.