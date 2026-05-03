Directo | Valencia Basket domina al descanso

El Valencia Basket abre un paréntesis en la eliminatoria de cuartos de Final de la Euroliga frente a Panathinaikos para retomar este domingo 3 de mayo la Liga Endesa (12:00h, Nou Congost, DAZN/Movistar+/TV3). Auqnue no resulta fácil, los de Pedro Martínez tratarán de no pensar durante unas horas en la competición continental para centrarse en la competición doméstica en la que también hay mucho en juego.

El Valencia Basket viaja a Manresa tras una durísima semana en la que ha sufrido dos dolorosas derrotas en los últimos segundos ante Panathinaikos en los dos primeros partidos de cuartos de Final de la Euroliga. Dos derrotas que ponen contra las cuerdas a los taronja que necesitan ganar el miércoles en Atenas para forzar el cuarto partido el viernes también en territorio griego. Pero eso es otra guerra. Ahora, este domingo, la batalla se traslada a la Liga Endesa, donde el Valencia Basket tratará de afianzar la segunda posición en la clasificación y de paso tomar impulso para afrontar la visita a Atenas. Lidiar con el cansancio físico y psicológico tras los dos intensos y exigentes partidos vividos el martes y jueves en el Roig Arena, será un factor clave. El Valencia Basket llega a la 29ª jornada de la Liga Endesa con un balance de 21 victorias y 7 derrotas. Así va la clasificación.

📰 Valencia Basket se marcha con una ventaja de 8 puntos. Los taronja han dominado toda la primera mitad después de un ritmo vertiginoso en los primeros diez. Después construyó su ventaja poco a poco el equipo taronja, sin embargo, un buen arreón de Obasohan acercó a BAXI Manresa. Finalmente de nuevo, la distancia se ha ido cercana a los 10 puntos. Los más destacados; Obasohan (9 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias) y Costello con (10 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias)

📍 BAXI MANRESA 48–56 VALENCIA BASKET⌚️ 2Q: 00:00 📰 ¡FINAAAAAAAAAAAAAAAL! ¡NOS VAMOS AL DESCANSO EN MANRESA!

📍 BAXI MANRESA 48–56 VALENCIA BASKET⌚️ 2Q: 00:04 📰 Triple de Dani Pérez, asistencia de Obasohan

📍 BAXI MANRESA 45–54 VALENCIA BASKET⌚️ 2Q: 00:51 📰 Falta antideportiva de Duke sobre Costello.

📍 BAXI MANRESA 44–54 VALENCIA BASKET⌚️ 2Q: 00:51 📰 ¡TRIIIIIIIIIIIIIIIIPLE DE LARRY! ¡VAYA JUGADÓN DE TODO EL EQUIPO!

📍 BAXI MANRESA 44–51 VALENCIA BASKET⌚️ 2Q: 01:24 📰 ¡TRIIIIIIIIIIIIIIIIPLE DE CAPITÁN PUERTO! ¡8 PUNTOS PARA ÉL SOLITO!

📍 BAXI MANRESA 40–45 VALENCIA BASKET⌚️ 2Q: 03:20 📰 ¡REEEEEUVERS! ¡FINTA DE TIRO, PENETRA, SE PARA EN LÍNEA DE PERSONAL, SE LEVANTA Y PARA DENTRO! ¡CUÁNTA CLASE!

📍 BAXI MANRESA 40–43 VALENCIA BASKET⌚️ 2Q: 03:20 📰 ¡TRIIIIIIIIIIIPLE DE THOMPSON!

📍 BAXI MANRESA 40–38 VALENCIA BASKET⌚️ 2Q: 04:18 📰 Más puntos para Obasohan, que no para, aunque sea desde la línea de personal.