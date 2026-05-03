El comunicado de Hapoel Tel Aviv con cierta 'sorna'... ¿hacia Valencia Basket?

El Hapoel Tel Aviv, rival del Real Madrid en los cuartos de final de la Euroliga, ha agradecido al club merengue su "hospitalidad" y "respetuosa bienvenida" en los dos encuentros disputados en la capital española, que se resolvieron con sendos triunfos para los de Sergio Scariolo. En un comunicado difundido en redes sociales en las últimas horas, el conjunto telaviví destacó "la cálida y respetuosa bienvenida" en Madrid, "en un espíritu que representa los más altos estándares del juego", unas palabras, conociendo cómo se las gasta el club y su propietario Ofer Yannay, que denotan cierta sorna por sus visitas a València, recientemente. Y es que se ha paseado por el pabellón madridista durante los dos partidos con una bufanda de la eliminatoria Hapoel - Valencia Basket. Pues eso.

"Apreciamos enormemente el nivel de hospitalidad elevado y profesional, así como la actitud respetuosa que experimentamos durante nuestra estancia en Madrid para los Juegos 1 y 2, lo que fortalece la relación entre los clubes y refleja los valores del deporte", continuó el mensaje.

Los dos encuentros disputados en Madrid esta semana fueron los primeros que el Real Madrid afrontaba con público -aunque limitado a los abonados y VIPs- esta temporada al medirse a un equipo de Israel, ya que los jugados en la fase regular ante el propio Hapoel y el Maccabi fueron a puerta cerrada.

Desde que en septiembre de 2025 las protestas por la presencia de un equipo israelí -por la actuación del Ejército de ese país en la Franja de Gaza- obligaron a alterar el final de varias etapas de la Vuelta a España de ciclismo, los encuentros de baloncesto de equipos de Israel disputados en España se habían jugado a puerta cerrada.

El pasado 29 de enero, el Valencia Basket-Maccabi Tel Aviv el primero con apertura al público, después de que el club español defendiera en un comunicado que jugar ante sus aficionados ayudaría a acabar con el agravio que, a su entender, se había generado con la ausencia de gente en las gradas en España, mientras los equipos españoles jugaban en Israel ante seguidores rivales.

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Jorge Valero

La serie se traslada ahora al Arena Botevgrad de Bulgaria, donde el conjunto israelí ejerce de anfitrión por la situación bélica que se vive actualmente en Oriente Medio.