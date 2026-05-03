LIGA ENDESA
Descartes sorpresa de Pedro Martínez ante el Baxi Manresa
El técnico solo contaba con la baja por lesión de López-Arostegui y vuelven Yankuba Sima e Isaac Nogués
El Valencia Basket cierra una durísima semana de tres partidos visitando la pista del Baxi Manresa en un encuentro de la jornada 29 de la Liga Endesa. El cuadro taronja aparca la competición europea y pone el foco en un partido importante para intentar mantener la posición de privilegio que ocupa en la acb habiendo certificado ya su presencia en el Playoff de la Liga Endesa por 20ª temporada consecutiva tras los resultados del sábado.
Los precedentes más recientes son negativos, con el Valencia Basket saliendo derrotado del Nou Congost en sus últimas tres visitas y en cinco de sus últimos viajes a Manresa
El cansancio acumulado y la necesidad de llegar con todos en las mejores condiciones a los partidos de la próxima semana en Atenas han llevado a algunos cambios en la convocatoria, con descartes poco habituales esta temporada, en un día en el que Xabi López-Arostegui se mantiene como la única ausencia confirmada por lesión en el equipo taronja.
Convocatoria
Los 12 elegidos para jugar en Manresa son Brancou Badio, Kam Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Sergio de Larrea, Braxton Key, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Matt Costello, Isaac Nogués y Yankuba Sima.
Ante esta situación, el técnico ha optado por dar descanso a dos de sus jugadores más utilizados esta temporada: Jean Montero y Jaime Pradilla.
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