Pedro Martínez: "Defendimos mal todo el partido y jugamos muy mal el último minuto"

El Valencia Basket no pudo romper su mala racha de resultados en sus últimas visitas al Nou Congost y vuelve a casa con una nueva derrota (104-102) que se suma a las recientes de la Euroliga ante el Panathinaikos. Una circunstancia que el propio Pedro Martínez admite que puede afectar a la confianza, aunque espera no hacer una montaña y trabajar para mejorar en las próximas citas del equipo, la primera el próximo miércoles en Atena.

Clave de la derrota

"Hemos jugado bien en ataque prácticamente todo el partido, pero hemos defendido bastante mal todo el partido y especialmente a Obasohan, que también es muy buen jugador y ha hecho un gran partido, pero nosotros no lo hemos defendido bien. Hemos hecho demasiadas acciones de basket con falta, nos ha costado defender alguna acción que teóricamente hay que defender uno contra uno y nos teníamos que cerrar demasiado porque no éramos capaces de hacerlo bien y ello les ha llevado a ellos a encontrar buenos tiros. Y luego hemos jugado muy mal el último minuto. El partido lo teníamos que haber jugado diferente, buscando mejores opciones en ataque, hemos fallado alguna bandeja, hemos perdido un balón sacando de fondo, hemos jugador mal y ellos han jugado bien el último minuto.

Obasohan hizo estragos en la defensa del Valencia Basket / acb Photo / Joaquim Alberch

Estado anímico del vestuario

No he tenido mucho contacto con los jugadores después del partido, pero lógicamente, son situaciones que afectan y que te quitan confianza de cara a situaciones similares que volverán a pasar, pero tampoco vamos a hacer una montaña de ello y lo que tenemos que hacer es ver si lo podemos hacer mejor, aunque muchas cosas es difíciles mejorarlas porque son casuísticas, como perder un balón o fallar una bandeja, eso es difícil de mejorarlo, pero siempre tenemos que analizar con la idea de qué podemos hacer mejor.

Diego Ocampo

Por otra parte, el entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, destacó que "me gustaría dar la enhorabuena a los jugadores y al staff porque el esfuerzo de hoy ha sido titánico, hemos jugado un partido muy completo, hemos tenido que volver al partido no sé cuántas veces, desde la defensa y jugando con valentía. Quizá nos faltó tirar algún lanzamiento en los últimos tres minutos con más determinación, pero quitando eso, la penúltima defensa antes del saque de fondo ha sido excelente y creo que ese es el camino, ir día a día, no hacer mucho calendario y sí trabajar en lo que nosoitors somos.

Diego Ocampo, en el partido entre el Baxi Manresa y el Valencia Basket. / acb Photo / Joaquim Alberch

El técnico local puso aún más en valor la victoria del Manresa por el nivel de los taronja. "Hemos jugado un partido muy regular, el Valencia Basket ha hecho un partido increíble en ataque, pasando el balón y tirando muy bien, nos lo ha puesto muy difícil, pero hemos ido creyendo. En la segunda parte hemos jugado mejor porque nos hemos creído que podíamos competir contra ellos. Hemos ido poco a poco, con aportación de todos los jugadores, necesitamos de todos participando activamente y bien , con tres o con cuatro no se puede. Siempre necesitas a alguien que de un paso más y Retin (Obasohan) ha estado sensacional en ataque con sus puntos, pero muy bien en defensa también defendiend oa sus exteriores, que han estado fenomenal.

A ello añadió que "en el último minuto hemos estado muy bien en defensa, muy bien en ataque y hemos hecho lo que hay que hacer, que es hacer un tiro en el últmo segundo, corto, para si entra perfecto y si no, poder estar en el rebote. Hemos jugado muy bien los últimos minutos teniendo en cuenta la dificultad del rival".

Noticias relacionadas

Respecto al cambio de la primera a la segunda parte, Ocampo vio la clave en la mentalidad. "Lo que ha cambiado de la primera a la segunda parte son las cabezas, pasar a pensar que puedes competir. Desmoralizan cuando empiezan a pasar tan bien y finalizan tan bien, con tanta calidad en tantos jugadores, pero es igual, depende de lo que tú hagas, seguir, tener confianza en lo que haces, hacer las cosas básicas bien, defender mejor los uno contra uno. Y hay jugadores que han dado pasos adelante. Me impresiona el trabajo y la mejora de Gustav Knudsen, o de Dani, que necesita tiempo para ponerse en forma pero que ha dado mucho y sabía que iba a jugar bien. Lo extraño es lo de Retin, que después de tanto tiempo, se ha encontrado tan bien. Durante el partido los jugadores han mejorado su mentalidad y su rendimiento".