Rubén Burgos ya piensa en el Girona: "Espero máxima igualdad, tenemos que ser nosotras mismas y dar el cien por cien"

Valencia Basket venció a Ensino Lugo y solventó su pase a semifinales de Liga F Endesa ante SPAR Girona. Rubén Burgos se mostró contento con el resultado, aunque dejó claro en rueda de prensa que no fue exactamente el partido que hubiese deseado.

Análisis del partido

"Hemos tenido que persisitir mucho para darle la vuelta al marcador, hemos llegado a estar por debajo en la eliminatoria, no hemos sido fieles a nuestra identidad durante el final del primer cuarto. Nos estaban dominando, luego hemos vuelto a ejecutar nuestros automatismos, no hemos estado tan lúcidas como queríamos pero hemos seguido nuestra lógica y nos hemos impuesto en los siguientes parciales. Felicitarles a ellas y a nuestras jugadoras. Mentalidad positiva, de seguir remando para acabar con un marcador favorable".

¿Qué ha pasado en el tramo inicial?

"Hemos encajado muchos puntos, nuestro sistema de ayudas hoy ha llegado tarde, pero teníamos que seguir concentradas en lo que depende de nosotras y continuar trabajando como equipo. Hoy nos han entrado las dudas por pérdidas de balón, me quedo con lo positivo, era un equipo que jugaba sin red y venía a darlo todo, estábamos preparadas para ello. Queríamos empezar al 200 por cien. No sé si el factor emocional de vernos con ventaja nos ha pasado factura, nos ha faltado ese ímpetud que sí tuvimos hace dias. Hoy no hemos sido capaces, tenemos que ver qué depende de nosotras y qué no. Hoy hemos tenido que venir desde atrás y lo hemos hecho desde el segundo cuarto pero nos ha costado más".

Semifinales contra SPAR Girona

"Jugamos contra un equipo que está haciendo una gran temporada. Buen equipo, muy sólidas, trabjaremos sobre los dos partidos de esta temporada contra ellas, que son diferentes entre sí. El de Girona veníamos tras un aprtido durisimio en Landes. El staff lleva semanas trabajnado en posibles rivales. Esperamos máxima igualdad y que seamos capaces de ser nosotras mismas y dar el 100 por cien. Por mucho que tengamos días para preparar la serie, importa más lo que eres. Nos quedamos en lo que podemos hacer nosotras mismas".

VALENCIA SPD VALENCIA BASKET - ENSINO LUGO / Eduardo Ripoll

Importancia a no tener el factor cancha

"En la eliminatoria de ida y vuelta el factor cancha se diluye. No es un playoff, pensamos en el primero, sacar el mejor resultado, tenemos experiencia. No creo que vaya a ser determinante, jugamos más a gusto en el Roig Arena, intentaremos que nos sume. Tenemos que estar preparadas".

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Valoración de Queralt Casas

"Siempre da el 200%, tras su lesión sufrió para trabajar y recuperar el nivel, en un plantilla como la nuestra no es fácil. Hace lo que cree que el equipo necesita de ella. Hoy ha leído muy bien el partido en ataque y ha estado bien en defensa".