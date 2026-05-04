El ex del Valencia Basket Pablo Navarro cambia de Universidad para un futuro salto a la NBA

La NBA está al alcance de unos pocos privilegiados. El nivel es altísimo y sólo unas decenas de jóvenes jugadores se suman cada año a la mejor liga del mundo. Aunque muchos de los mejores lo hacen directamente desde Europa, cada vez son más los jugadores del resto del mundo que dan el paso previo de pasar por una Universidad estadounidense. Los ojeadores dan por hecho que así no hay tanta necesidad de periodo de adaptación al idioma, al país o a las particulares normas del baloncesto NBA.

La NCAA está siendo la mejor cantera de baloncesto y prueba de ello han sido algunas de las convocatorias de la selección o la llegada de jugadores como Aday Mara a la élite. Se espera que cada año sean más los jugadores españoles que sigan sus pasos y uno de ellos podría ser el valenciano Pablo Navarro.

Salido de la cantera del Valencia Basket y con paso por Godella, Pablo Navarro (2005) ha decidido cambiar de Universidad en EEUU. Después de una gran temporada con Saint Martin's, ha decidido mudarse a Florida. Se trata de un escolta-alero de 197 centímetros cuyos números han ido creciendo con el paso de los meses. Este curso llegó a anotar 20 puntos en su último encuentro con los Saints, mientras que su récord de rebotes está en 17 y de asistencias en 8. Por otro lado, fue capaz de realizar cuatro robos en un mismo partido, así como tres tapones.

Noticias relacionadas

Pablo Navarro, canterano del Valencia Basket / SD

Pasado en La Fonteta

Salido del IES Fuente San Luis, el valenciano disputó con los taronja la temporada 21-22, pasando la 22-23 en el Godella y marchándose ese verano a EEUU para enrolarse en los Oral Roberts Golden Eagles como paso previo al Saint Martin's que acaba de abandonar. Ahora llega el momento de demostrar su potencial en Florida. Chus Mateo no le quita ojo.