Ya hay horarios confirmados para las semifinales entre Valencia Basket y Spar Girona

El Valencia Basket, tras superar al Durán Maquinaria Ensino en cuartos de Final, afronta una semana clave en la que se jugará el pase a la gran Final de la Liga F Endesa. Su rival en semifinales será el Spar Girona que a su vez, superaba en el primer cruce al Innova Leganés. Las catalanas, que finalizaron la Liga Regular segundas, por encima del Valencia Basket, tercero, dispondrán por tanto, del factor cancha a favor.

Así quedan las semifinales / FEB

De nuevo, al igual, que en cuartos de final, las semifinales se resolverán de forma exprés, en una eliminatoria a ida y vuelta. Dos partidos que se dipsutarán esta misma semana y para los que la Federación de Baloncesto ya ha confirmado los horarios.

El partido de ida se celebrará en el Roig Arena este jueves 7 de mayo a las 19:00 horas mientras que el partido de vuelta se jugará este domingo 10 de mayo a las 11:30 horas en Girona.

Consulta los horarios y calendario en este enlace

El club ya ha puesto a la venta las entradas para el partido de ida que se disputa el jueves.

La otra semifinal

El Casademont Zaragoza mantendrá el factor pista desde el otro lado del cuadro comenzando así su serie de semifinales en Salamanca para medir fuerzas con el Perfumerías Avenida en Würzburg. Un choque que dará comienzo a partir de las 20:30h y que podrá seguirse a través del canal de Youtube del Diario AS, así como a través de LaLiga+. Todo un duelo de estilos que se resolverá este próximo domingo, a partir de las 12:15h en un Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

SEMIFINALES:

S1) Casademont Zaragoza (1º) vs Perfumerías Avenida (5º)

Ida: Perfumerías Avenida vs Casademont Zaragoza (J7 - 20:30h) | Pab. Würzburg

TV As y LaLiga+

Vuelta: Casademont Zaragoza vs Perfumerías Avenida (D10 - 12:15h) | Pab. Príncipe Felipe

TV As y LaLiga+

S2) Spar Girona (2º) vs Valencia Basket (3º)

Ida: Valencia BC vs Spar Girona (J7 - 19:00h) | Roig Arena

RTVE Play & Teledeporte y Youtube FEB

Vuelta: Spar Girona vs Valencia BC (D10 - 11:30h) | Pav. Fontajau

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