Nace el 'Museo & Tour' de Valencia Basket en el Roig Arena

Valencia Basket presenta su nuevo 'Museo & Tour', una oportunidad que brinda a todos los aficionados taronja de vivir en primera persona la historia del club. El 15 de mayo será el día de inauguración de esta nueva iniciativa y un día después se abrirá al público en el Roig Arena para que puedan sentirse partícipes de los acontecimientos más importantes de la entidad.

"Esta nueva actividad llega como alternativa de ocio tanto para los amantes del club y el baloncesto, como todos aquellos que quieran divertirse metiéndose en la piel de un jugador y poner a prueba sus habilidades. Un pequeño museo para vivir la historia, y una zona interactiva para disfrutar en primera persona", explica el club.

El nuevo espacio no solo tendrá su parte de museo, sino que será interactivo e invitará a todos los asistentes a poner a prueba sus conocimientos, reflejos, tiro y capacidad de salto con una serie de actividades organizadas.

Tour exclusivo

Los días en que la actividad deportiva lo permita, podrás disfrutar de un pequeño recorrido por las zonas de trabajo del club y conocer más de cerca el día a día del equipo. Además, siempre que la actividad del recinto lo permita, vivirás una espectacular vista panorámica del Roig Arena desde el interior.

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Acceso a través de la tienda

El acceso al Museo & Tour de Valencia Basket estará situado en el interior de la tienda del Club, en el Roig Arena. Una vez allí, tras haber comprado su entrada, los asistentes recibirán una pulsera para jugar en la zona interactiva, que podrán guardar como souvenir de la visita, y serán acompañados en un formato de visita guiada.