Horario y dónde ver el Panathinaikos - Valencia Basket de Euroliga

El Valencia Basket se juega su temporada europea ante el Panathinaikos en una eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga que ha arrancado con máxima igualdad… y también con el viento en contra para los taronja. Dos partidos en el Roig Arena con sendas derrotas, no exentas de polémica, obligan a los de Pedro Martínez a reaccionar para evitar un KO prematuro en una Euroliga en la que hay puestas muchas ilusiones.

Toca viajar a Atenas para mantener el sueño de la Final Four vivo. Lo primero es ganar este miércoles en el OAKA para poder afrontar otro punto de partido en contra el viernes. El ambiente será totalmente hostil y ni el público ni el arbitraje ayudarán lo más mínimo a los valencianos.

En el primer partido, cayó por la mínima ( 67-68 ).

). En el segundo, volvió a ceder tras prórroga (105-107).

Jean Montero, en un momento de euforia tras uno de sus cuatro triples. / F. Calabuig

Nunn - Montero, el duelo

Jugadores como Jean Montero, Badio o Pradilla deberán dar un paso adelante en el momento más crítico del curso. Kendrick Nunn, tan buen jugador como provocador (no se olvidan sus gestos contra el público del Roig Arena), será la estrella rival a la que frenar. No hay margen de error.

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Dónde ver por TV y online el Panathinaikos - Valencia Basket

El tercer partido de la serie entre Panathinaikos y Valencia Basket se disputa:

Fecha: miércoles 6 de mayo de 2026

Hora: 20:15h.

Lugar: Atenas (Grecia)

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El partido de Euroliga se podrá ver en España a través de #Vamos (Movistar Plus+), así como seguirlo en directo en Superdeporte.