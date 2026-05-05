Dos jugadores del Valencia Basket, candidatos a MVP y tres, al quinteto ideal de la Liga Endesa

Aunque la fase Regular de la Liga Endesa todavía no ha concluido y quedan aún cuatro jornadas para disputarse, la ACB inicia ya la búsqueda del 'quinteto ideal de la temporada' así como del MVP de la competición. Este miércoles 6 de mayo se abre el periodo de votaciones para elegir a los más destacados del año y entre la lista de candidatos figuran tres jugadores del Valencia Basket: Jean Montero, Jaime Pradilla y Sergio de Larrea. Montero y Pradilla figuran entre los 20 candidatos a ser elegidos MVP de la Liga Endesa 2025-2026. El exterior y el interior, además también están entre los 'elegibles' para formar el quinteto ideal de la competición, un honor al que también opta otro taronja, Sergio de Larrea.

Candidatos a MVP / ACB

A partir de este miércoles 6 (12:00 horas) y hasta el jueves 21 de mayo (18:00 horas), todos los aficionados pueden votar a sus candidatos a través de la app de la acb. Con sus votos, los aficioandos podrán elegir al MVP de la liga regular, así como al Mejor Quinteto y al Mejor Joven.

Candidatos al mejor base / ACB

MVP

En la elección de estos premios, como cada temporada, participan los cuatro grandes sectores del baloncesto: jugadores, entrenadores, aficionados y medios de comunicación, cuyas votaciones suponen, por cada colectivo, el 25% del resultado total. Estos cuatro sectores serán el jurado que otorgue el MVP de la liga regular 2025-26, que saldrá elegido de entre una lista de 20 candidatos, los 20 jugadores más valorados de la Liga Endesa a 4 de mayo, entre los que están Montero y Pradilla.

Candidatos a MVP de la temporada / ACB

Mejor Quinteto

Igualmente, los aficionados podrán elegir el Mejor Quinteto, en el que los candidatos serán los 10 bases, 10 escoltas o aleros y 10 ala-pívots o pívots más valorados de la Liga Endesa a 4 de mayo. Entre los bases se encuentran Jean Montero y Sergio de Larrea, mientras que Jaime Pradilla está entre los mejores pívots.

Cada voto cuenta y los jugadores sumarán en la puntuación final el porcentaje de votos que reciban en la votación popular (ver criterios). Ya no importa solo el orden: cuantos más votos reciban los jugadores, más opciones de llevarse el premio.

Candidatos a Mejor Quinteto / ACB

Candidatos a Mejores Pívots / ACB

Mejor Joven

Además de optar al premio al Mejor Quinteto absoluto, Sergio De Larrea opta también al premio al Mejor Joven de la competición y a entrar en el Mejor Quinteto Joven. En esta categoría también es uno de los elegibles Isaac Nogués, que pese a que no ha dispuesto de muchos minutos esta temporada, es uno de los candidatos a Mejor Joven.

Candidatos a Mejor Joven / ACB

¿Cómo se puede votar?

En la app oficial de la acb. Descárgate la app oficial de la acb en Google Play o la App Store y sigue estos pasos:

1- Entra en la sección PREMIOS LIGA ENDESA, en la home de la aplicación.

2 - Regístrate en acbID o loguéate si ya tienes un perfil creado previamente (es el mismo que el del SuperManager)

3 - Accede a la votación

4 - Elige a tus favoritos en cada una de las categorías (una vez por día y cuenta de acbID) y envía tus respuestas.

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Los viernes, tu voto vale doble. Todos los viernes, los votos realizados entre las 12:00 y las 16 horas (hora peninsular) en la app oficial de la acb, contarán doble.

Premios por votar

Todos los aficionados que participen en la votación podrán optar a diferentes premios que se sortearán a lo largo de este periodo. Estos son los días y horarios en los que deberás elegir a tus favoritos:

Domingo 10 de mayo (de 10:00 a 22:00, hora peninsular) - Sorteo de una entrada doble para el partido de cuartos de final de Playoff Liga Endesa que elija el ganador.

Desde las 18:00 horas del sábado 16 de mayo y hasta el domingo 17 de mayo a las 21:00 horas (hora peninsular) - Sorteo de cinco packs de merchandising del equipo que elijan los ganadores y una camiseta firmada por el equipo que elija el ganador. Martes 19 de mayo (de 18:00 a 21:00, hora peninsular) - Sorteo de un balón firmado por el campeón de la Liga Endesa.

Jueves 21 de mayo (desde las 10:00 horas) - Sorteo de una entrada doble con experiencia VIP para la Supercopa Endesa (incluye alojamiento en la ciudad sede).

Además, del 12 de mayo a las 12:00 y hasta el 19 de mayo, tendrá lugar en las RRSS de la acb un concurso para estar presente en la entrega del MVP. Para participar, sólo habrá que comentar en la publicación del sorteo a qué jugador ha elegido en la votación y el motivo por el que les gustaría estar en la entrega del premio.

¿Cómo se eligen los premios?

El MVP y el Mejor Joven será el jugador más votado por los cuatro sectores, teniendo en cuenta los criterios de puntuación y clasificación.

El Mejor Quinteto lo formarán los cinco jugadores más votados por los cuatro sectores con la presencia mínima de un base, de un escolta o alero, y de un ala-pívot o pívot, con las otras dos posiciones para los siguientes jugadores más votados sea cual sea su posición. También se elegirá el 2º Mejor Quinteto, con los siguientes cinco jugadores utilizando el mismo criterio de posiciones.

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Finalmente, el Mejor Quinteto Joven lo integrarán los cinco jugadores más votados en la clasificación del Mejor Joven, independientemente de su posición en la pista.