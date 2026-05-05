Pedro Martínez: "Vamos a ir día a día aunque sabemos que la situación es bastante límite"

El Valencia Basket visita este miércoles la cancha del Panathinaikos en Atenas y lo hace obligado a ganar para seguir vivo en la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga, en la que llega desventaja de 0-2 tras los dos primeros partidos disputados en el Roig Arena. Una circunstancia que ha destacado en la previa del encuentro Pedro Martínez: “Vamos a ir día a día. Sabemos que la situación es bastante límite, pero la competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo. Nosotros vamos a seguir un poco lo que llevamos haciendo toda la temporada, evidentemente sabemos de las dificultades, pero tenemos confianza en que si jugamos un buen partido podemos tener opciones de ganar", señaló en entrenador taronja.

El camino a seguir

"Yo creo que lo primero que hay que pensar es que Panathinaikos es un grandísimo rival que nos lleva a máximos de exigencia defensiva, de rebote, de jugar bien en ataque, porque son un equipo que hacen todas las cosas muy bien y entonces debemos de estar muy bien. Nos obliga a mejorar partido a partido y te diría que en la eliminatoria, ojalá que consigamos que sea más larga porque nos está obligando a dar nuestro máximo”, comentó Pedro Martínez.

Contra la historia

Además de contra un gran rival, Valencia Basket compite en este punto de la eliminatoria también contra la historia. Tras colocarse con 0-2 tras los partidos del Roig Arena, la historia dice que, en prácticamente la mitad de los casos, la serie se acaba decidiendo en el tercero. Solo en el 51,1% de los precedentes, la eliminatoria llegó al cuarto partido y solo en el 21,2% de los casos, hizo falta un quinto partido para decidir el billete para la Final Four.