"Ojalá que tanto el Real Madrid como el Valencia Basket avancen en la Euroliga"

Chus Mateo, entrenador de la selección española de baloncesto, deseó que tanto el Real Madrid como el Valencia Basket consigan avanzar a la Final a Cuatro de la Euroliga y superen sus respectivas eliminatorias de 'playoff'.

Así lo indicó durante la presentación del libro 'Historias inolvidables de 25 Euroligas' en la que participó junto a sus autores, Sergio Vegas y Natxo Mendaza, este lunes en Madrid.

"Yo soy ahora mismo el seleccionador nacional. Quiero que ganen todos los jugadores españoles que participan, por supuesto. Tengo mucho cariño al Real Madrid. Sería absurdo negarlo. Pero hay un jugador español en el Panathinaikos como Juancho. También en el Valencia. Ojalá que tengan suerte los jugadores españoles y que puedan llegar lo más lejos posible tanto el Real Madrid como el Valencia Basket", afirmó al ser cuestionado por las posibilidades de ambos conjuntos.

El seleccionador también habló sobre el "training camp" que se realizará en Madrid a mediados de mayo, que contará con jugadores mayores de 20 años de la liga universitaria estadounidense (NCAA), los cuales no han estado "bajo el radar de las categorías inferiores de la Federación Española de Baloncesto (FEB)". Y aquí es donde se cuela el valenciano y excanterano del Valencia Basket Pablo Navarro.

"No los quiero perder de vista, porque han estado compitiendo en Estados Unidos. Son jugadores españoles que en un momento determinado pueden formar parte de la selección. No sé si en un futuro, ojalá que pueda ser así, pero les quiero conocer en la distancia corta y saber cómo entrenan y trabajan. También que ellos sientan que están bajo el paraguas de la FEB y bajo la mirada de su seleccionador".

En la misma no estará el exjugador del Real Madrid Eli Ndiaye, nacido en Senegal, ya que continúa recuperándose de una subluxación en el hombro izquierdo que se produjo el pasado diciembre cuando formaba parte de los Atlanta Hawks.

"No estará porque está haciendo un plan de rehabilitación de su hombro en Atlanta. Aunque ya no está bajo la disciplina del equipo, se han hecho cargo un poco de su recuperación, a la espera de que su evolución sea buena para tomar decisiones a futuro. Él me ha pedido también seguir con su plan de trabajo. Nosotros estamos en contacto con él. Es una lesión complicada y ha tenido que pasar por quirófano. Ojalá que su recuperación sea lo mejor posible", narró.

Hugo González, clave

Otro de los grandes nombres es el de Hugo González, de los Boston Celtics, que se despidieron de los 'playoff' por el título de la NBA tras caer ante los Philadelphia 76ers.

"Está bien dentro de que ha sido un año positivo en general. Con la incorporación de uno de sus jugadores estrella (Jayson Tatum), ha tenido un poquito menos de tiempo de juego, pero ha tenido mucho impacto. Están muy contentos con él y él está deseoso de poder formar parte de la selección. Ojalá sea más pronto que tarde", deseó.