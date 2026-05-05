El Valencia Basket conoce el camino para volver a ganar en Atenas

Como una final. Así afronta el Valencia Basket el partido de este miércoles en Atenas en un duelo que le medirá al Panathinaikos, con la urgencia de ganar para forzar un cuarto encuentro y mantener vivas las opciones de regresar al Roig Arena para jugarse el pase a la que sería la primera Final Four en la historia del club. Un reto mayúsculo ante el equipo con mayor presupuesto de Europa, pero que los de Pedro Martínez ya han logrado superar esta misma temporada, al imponerse en el OAKA en la Fase Regular por 79-89, con un recital de Darius Thompson, autor de 19 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.

El internacional italiano de origen estadounidense, una pesadilla para los de Ergin Ataman en aquel encuentro, celebró este martes en el viaje a Atenas su 31 cumpleaños junto a sus compañeros y puede volver a ser clave por su experiencia en la competición, en la que él y Costello con los únicos de la actual plantilla taronja que habían llegado a jugar un playoff de Euroliga, en su caso con el Baskonia.

Eso sí, de momento no ha estado a su mejor nivel en lo que llevamos de eliminatoria, ya que entre los dos primeros partidos en el Roig Arena apenas ha sumado 5 puntos en 26 minutos en pista entre ambos. La fuerza de este Valencia Basket, sin embargo, está en el grupo y en la capacidad de ofrecer un juego coral, con rotaciones continuas y un ritmo alto que debe ayudarles a doblegar a los de Ergin Ataman en un encuentro que además se presume de máxima intensidad, tras la polémica final del último partido en València, con los jugadores visitantes saliendo corriendo hacia el vestuario entre provocaciones de Nunn y tras lo sucedido durante y tras el partido con su presidente Dimitris Giannakopoulos, sancionado por la Euroliga con tres partidos.

Darius Thompson, clave en la victoria del Valencia Basket en Atenas en la Fase Regular de la Euroliga. / M. A. Polo / VBC

Única baja de López-Arostegui

Pedro Martínez podrá contar con los 14 jugadores disponibles de las últimas semanas, ya que la única ausencia obligada por lesión sigue siendo la de Xabi López-Arostegui. Tendrá que hacer, por tanto, dos descartes ante un Panathinaikos que mantiene la ausencia del lesionado Kostas Sloukas por una lesión en la rodilla izquierda.

El desarrollo de los dos primeros partidos de la eliminatoria, además, da motivos para creer en una remontada con un solo precedente en la historia de la competición, ya que los taronja bien pudieron ganar ambos encuentros, que se decidieron por la mínima en los últimos segundos e incluso en la prórroga en el segundo encuentro. Solo el Real Madrid logró levantar un 0-2 en cuartos de final de la Euroliga, pero ese ejemplo ante el Partizan bien vale para acogerse al sueño de llegar aún a la Final Four.

Obligados a forzar un cuarto partido

Tal y como decía Pedro Martínez antes de viajar a Atenas, han de pensar partido a partido, pero cada uno de ellos sería una final al estar ya contra las cuerdas en la serie. Una derrota pondría fin a la espectacular temporada de los taronja en la máxima competición europea, pero un triunfo este miércoles en el OAKA podría pasar toda la presión a los de Ataman, que se verían el viernes ante la urgencia de intentar sentenciar la eliminatoria sin margen de error para evitar jugarse la clasificación en un quinto partido con el factor pista en contra, ya que se jugaría de nuevo en el Roig Arena. Y ese es precisamente el gran objetivo de los taronja, devolverles el 0-2 para disputar en casa el que sería quizá el partido más importante en la historia del primer equipo masculino taronja.

Un precedente propio hacia un quinto partido

Al margen de la remontada del Real Madrid ante el Partizan, el propio Valencia Basket tiene un precedente al que mirar para ver cómo es posible forzar un quinto partido tras un 0-2. Fue el de las semifinales de la Liga Endesa 2013-14. El equipo taronja perdió los dos primeros partidos en la Fonteta ante el Barça, pero ganó en el Palau Blaugrana por 70-74 en el tercero y por 63-81 en el cuarto, devolviendo la serie a València, donde cayó en el encuentro decisivo.

Tres victorias en el OAKA

La de esta temporada, además, no es la única vez que el Valencia basket ha logrado apagar el infierno griego del OAKA, ya que ha ganado en tres de sus siete visitas a la pista del Panathinaikos. Lo logró en la primera por 69-73 en la temporada 2009-10 y más recientemente, en la campaña 2022-23, al imponerse por 91-92 con un triple ganador de Chris Jones sobre la bocina.

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VALENCIA BASKET

Un dominio estadístico que no se ha traducido en victorias

En los dos primeros partidos de esta eliminatoria, decididos en ambos casos en la última jugada, el Valencia Basket ha conseguido imponerse en algunos de los apartados estadísticos más importantes, pero eso no ha sido suficiente para sumar el triunfo. El equipo taronja ha tenido mejor valoración en los dos encuentros y manda en la eliminatoria en ese apartado por 102,5 a 95. También mejora los números del equipo griego en rebotes (37,5 a 32,5), rebotes ofensivos (12,5 a 8) y asistencias (22 a 15). Los dos equipos han perdido el mismo número de balones (11,5) y el Panathinaikos es mejor en recuperaciones (9,5 a 8). Valencia Basket tira mejor de dos puntos (63,3% por 51,9%) y aunque los dos equipos han metido exactamente los mismos triples en cada uno de los partidos, 6 en el primero y 16 en el segundo, el porcentaje de acierto de los verdes desde detrás del arco ha sido mucho mejor (44,9% por 31% de los taronja).