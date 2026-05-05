Las opciones de Valencia Basket de jugar la Euroliga la próxima temporada

Semana clave para el Valencia Basket. El conjunto que dirige Rubén Burgos afronta las semifinales de la Liga Femenina Endesa ante el Spar Girona. Las catalanas, que finalizaron la Liga Regular segundas, por encima del Valencia Basket, tercero, dispondrán por tanto, del factor cancha a favor. En juego no sólo está el pase a la final sino también el futuro del equipo taronja la próxima temporada en la Euroliga.

Jugar la máxima competición europea es uno de los grandes objetivos para el Valencia Basket. Para lograrlo, el conjunto valenciano, bien de manera directa o vía fase previa, debe pasar a la final de la Liga Femenina o si cae, pero también lo hace en las semifinales el Perfumerías Avenida.

Tras superar en semifinales al Durán Maquinaria Ensino de Lugo el Valencia Basket se medirá en las semifinales al Spar Girona. Por el otro lado del cuadro, se enfrentarán el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida.

El partido de ida de las semifinales se celebrará en el Roig Arena este jueves 7 de mayo a las 19:00 horas mientras que el partido de vuelta se jugará este domingo 10 de mayo a las 11:30 horas en Girona.

Así es el reparto de plazas de la Euroliga

El reparto de plazas europeas que realiza la Federación Española otorga la primera al ganador de la Liga; la segunda al vencedor de la fase regular de la competición, que ha sido el Zaragoza; la tercera al finalista y la cuarta al ganador de la Copa de la Reina, que fue el Valencia Basket.

De esta manera, si el equipo de Rubén Burgos accede a la final tendrá asegurada la primera plaza europea si reedita su título de la Liga; sería el segundo en esa lista si cayera ante el Zaragoza; y el tercero si lo hiciera ante el Perfumerías.

Rubén Burgos, durante el partido / Francisco Calabuig

En las últimas dos ediciones del torneo europeo, la Liga Femenina ha tenido dos representantes asegurados en la primera fase y el tercero ha accedido también de manera directa o bien a la fase previa según la temporada.

En el caso de que el equipo taronja no accediera a la final, siempre que el Casademont sí que lo hiciera ocuparía el tercer puesto en esa lista de equipos y tendría, por tanto, opción de jugar la máxima competición continental.

En cambio, quedaría relegado al cuarto puesto si la final la disputaran el Girona y el Perfumerías Avenida y, en principio, debería disputar de nuevo la Eurocopa.