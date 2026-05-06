Sorpresa grande en los descartes de Pedro Martínez para el decisivo Panathinaikos-Valencia Basket

Valencia Basket se juega su continuidad en la Euroliga este miércoles a partir de las 20:15 horas. El conjunto de Pedro Martínez, tras caer en los dos primeros partidos de la serie en el Roig Arena, está obligado a ganar en OAKA para forzar un cuarto partido, que también se disputaría en Atenas y en el que también estaría obligado a ganar si quiere tener opciones de clasificarse a la 'final four'.

Para el primer partido en tierras griegas, Pedro Martínez no cuenta con ninguna novedad en su plantilla en cuanto a lesiones se refiere, ni en el apartado de altas ni el de bajas. Así, Xabi López-Arostegui es el único jugador del roster taronja que no podrá estar disponible en el partido debido a una lesión que ya le ha apartado varias semanas de las canchas.

Omari Moore se queda fuera

Al descarte obligado de XLA se suman el de Yankuba Sima y el de Omari Moore, que es la gran sorpresa en el apartado de ausencias. El estadounidense, que sí ha disputado los dos primeros partidos de la serie, se queda fuera por decisión técnica.

La gran novedad: Isaac Nogués

Quien entra en sustitución de Moore es Isaac Nogués, inédito en esta serie. El exterior español, de un marcado perfil defensivo, tendrá su oportunidad en el primer partido de OAKA, en el que tendrá la misión de defender en el perímetro a jugadores de mucho nivel como Nunn, Hayes-Davis o Shorts.

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Nogués fue protagonista en el segundo partido, no por disputar minutos, sino por su imagen persiguiendo a los jugadores de Panathinaikos tras la provocación de los griegos tras la canasta ganadora.