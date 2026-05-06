Los directivos de la WNBA apuestan por Awa Fam

Los directores generales de las franquicias de la WNBA ven mayoritariamente a la alicantina Awa Fam como la jugadora que se va estrenar en esta campaña 2026 en la competición que será mejor jugadora dentro de cinco años, pero en cambio no le ven opciones de ser la mejor debutante en esta próxima campaña.

Una de las preguntas de la amplia encuesta que contestan cada pretemporada los directivos de las franquicias es qué jugadora de las que se estrenan esta campaña será mejor dentro de cinco años y la valenciana domina las predicciones con un 67%, frente al 33% de Olivia Miles.

En el 'draft' de la WNBA celebrado hace unas semanas y en el que las franquicias se reparten a las jugadoras de hasta 23 años, la primera elegida fue Azzi Fudd por Dallas Wings, la segunda Miles Minnesota Lynx; y la tercera fue Fam, nacida en 2006, por Seattle Storm.

Resultados de la encuesta

Eso sí, Miles, que tiene 23 años frente a los 19 de Fam, es la clara favorita para llevarse en esta temporada 2026 el premio de mejor debutante, con el 73% de los votos. Fudd acapara el 20% y el 7% es para Flau'jae Johnson, también de 2003 y que elegida en el puesto 8 por Golden State Valkyries pero traspasada después a Seattle. Fam no ha obtenido votos.

Los dirigentes de la WNBA también fueron cuestionados por el mayor 'robo' del 'draft', es decir por la jugadora que fue elegida en una posición por detrás de lo que creen que debería haber tenido.

En ese punto Nell Angloma, que ocupó el duodécimo puesto , y Ta'Niya Atkinson, quinta de la segunda ronda y por tanto vigésima, comparten la 'victoria' con un 21% de los votos y, tras ellas, se sitúa Flau'jae Johnson, pero se indica que también Fam recibió algunos votos.

La actual jugadora del Valencia Basket ha recibido también algunos votos como candidata a mejor jugadora internacional de esta campaña, aunque lejos de las jugadoras a las que ven con más opciones, entre las que destaca Jonquel Jones, de Bahamas, con un 33%.