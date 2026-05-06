"Ataman intentó cambiar el curso del partido, tenemos que estar preparados para cualquier situacion"

Valencia Basket ha ganado, mínimo, 48 horas de vida en Euroliga. El conjunto taronja ha gando el tercer partido de la serie ante Panathinaikos en OAKA y pone el 1-2, todavía obligado a ganar el cuarto partido en Atenas para jugarse la clasificación a la 'final four' en el quinto partido en el Roig Arena.

Xabi Albert, asistente de Pedro Martínez, que terminó expulsado tras una trifulca con Ataman, también expulsado, comparece en rueda de prensa.

Esta victoria demuestra el tipo de club en el que nos estamos convirtiendo. No venimos a Atenas con los deberes hecho ni para conformarnos. Estos partidos generan historia para el club y experiencia para los jugadores.

Con la naturalidad. Estábamos preparados. Pedro estaba preparado para este momento que podíamos intuir que podía suceder otra vez este cambio de guion y no íbamos a permitir que sucediera como en los anteriores partidos. Ha escalado hasta más de lo que podíamos esperar con una descalificación de los dos entrenadores. Confío mucho en el cuerpo técnico, en el trabajo que hacemos juntos, en la gran comunión y seguir la línea que marca Pedro. Los jugadores lo ponen muy fácil. Se han hecho cartgo. La reacción ha sido increíble.

Josep Puerto Todos los jugadores quieren jugar los próximos partidos. Tenemos que empezar a trabajar con los fisios y quizá sea una decisión de partido si puede jugar el siguiente o no.

Es la historia de esta serie. Los dos partidos de Valencia fueron igualados, ellos tienen grandes jugadores, tenemos qu estar preparados para denegar cualquier situación. Estamos feliz porque nos preparamos para hacer frente a las situaciones más difíciles. Tienen un grna equipo, estábamos preparados para defender a sus mejores jugadores, para mí lo más importante es poder cerrar los partidos. Hemos podido cerrar un partido difícil en OAKA y eso es una prueba de que estamos ganado experiencia.

Como hemos hablado, en este tipo de pistas, son clave los primeros miuntos del partido. Estábamos preparados para jugar este partido. No tenemos mucha experiencia pero en los primeros minutos hemos demostrado estar preparados. Tenemos que mejorar en cada aspecto. En los últimos minutos lo hemos podido hacer mejor, no hemos creado situaciones de ventaja, hemos jugador muy lento. Tenemos que continuar con nuestros fundamentos, tenemos que mejorar, trabajr esta noche mucho.

Baloncesto son muchas situaciones. Hemos jugado en nuestro ritmo y creado buenas situaciones. Los dos entrenadores intentan controlar las situaciones. Ataman, cuando su equipo no ha stado bien, ha tratado de cambiar las cosas. Pedro ha estado bien. Hemos venido aquí a luchar en cada situación.

Está hablando Xavi Albert, no Pedro Martínez, que acabó expulsado