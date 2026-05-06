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"Ataman intentó cambiar el curso del partido, tenemos que estar preparados para cualquier situacion"

El segundo entrenador de Valencia Basket comparece en rueda de prensa tras ganar el tercer partido de la serie en OAKA y poner el 1-2 en la serie

Xavi Albert

Xavi Albert / Miguel Ángel Polo / EFE

Rafa Jarque

Rafa Jarque

Valencia

Valencia Basket ha ganado, mínimo, 48 horas de vida en Euroliga. El conjunto taronja ha gando el tercer partido de la serie ante Panathinaikos en OAKA y pone el 1-2, todavía obligado a ganar el cuarto partido en Atenas para jugarse la clasificación a la 'final four' en el quinto partido en el Roig Arena.

Xabi Albert, asistente de Pedro Martínez, que terminó expulsado tras una trifulca con Ataman, también expulsado, comparece en rueda de prensa.

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