Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

EUROLIGA

Miles de caras de Dimitris Giannakopoulos en las gradas del OAKA para recibir al Valencia Basket

El presidente el Panathinaikos tiene prohibido acceder al recinto de la Euroliga tras la sanción por su comportamiento en el Roig Arena

En ausencia de Giannakopoulos, el club repartió fotos suyas por toda la grada antes del partido para que la afición las muestre en un tifo

Las fotos de Dimitris Giannakopulos, repartidas por todos los asientos del Oaka.

Las fotos de Dimitris Giannakopulos, repartidas por todos los asientos del Oaka. / BasketNews

Jorge Valero

Jorge Valero

València

La tensión que rodea el partido entre el Panathinaikos y el Valencia Basket se ha palpado ya desde horas antes del partido en el propio pabellón del OAKA, con aficionados detrás del banquillo taronja gritando a los integrantes del staff y a los jugadores y con cánticos dirigidos también hacia los seguidores visitantes desplazados.

Con unas vallas de protección, pero sin la estructura transparente que suelen colocar en el banquillo visitante en partidos de alta tensión, los aficionados locales trataron de incomodar a los taronja desde el calentamiento, aunque sorprendió más aún el hecho de que hubiera fotos del Dimitris Giannakopoulos en cada asiento del OAKA, tal y como reflejó Basketnews.

Una maniobra simbólica del club heleno de hacer que la imagen de su presidente esté presente en el pabellón después de que fuera sancionado por la propia Euroliga para acceder a los tres próximos partidos por su comportamiento en el Roig Arena en el último encuentro, cuando se acercó a la zona de los 'mesa' para protestar.

Noticias relacionadas

Seguridad privada

El Valencia Basket, por su parte contrató seguridad privada como medida de protección extra para evitar en la medida de lo posible algún incidente después de los cruces de declaraciones y de comunicados de la semana pasada, tras el segundo partido del playoff en el Roig Arena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents