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Panathinaikos BC - Valencia Basket: los playoffs de Euroliga, en vivo y en directo
El OAKA Arena de Atenas acoge el tercer partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga entre Panathinaikos y de Valencia Basket. Sigue el partido minuto a minuto con SUPERDEPORTE
Como una final. Así afronta el Valencia Basket el partido de este miércoles en Atenas en un duelo que le medirá al Panathinaikos, con la urgencia de ganar para forzar un cuarto encuentro y mantener vivas las opciones de regresar al Roig Arena para jugarse el pase a la que sería la primera Final Four en la historia del club. Un reto mayúsculo ante el equipo con mayor presupuesto de Europa, pero que los de Pedro Martínez ya han logrado superar esta misma temporada, al imponerse en el OAKA en la Fase Regular por 79-89, con un recital de Darius Thompson, autor de 19 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.
El internacional italiano de origen estadounidense, una pesadilla para los de Ergin Ataman en aquel encuentro, celebró este martes en el viaje a Atenas su 31 cumpleaños junto a sus compañeros y puede volver a ser clave por su experiencia en la competición, en la que él y Costello con los únicos de la actual plantilla taronja que habían llegado a jugar un playoff de Euroliga, en su caso con el Baskonia.
Única baja de López-Arostegui
Pedro Martínez podrá contar con los 14 jugadores disponibles de las últimas semanas, ya que la única ausencia obligada por lesión sigue siendo la de Xabi López-Arostegui. Tendrá que hacer, por tanto, dos descartes ante un Panathinaikos que mantiene la ausencia del lesionado Kostas Sloukas por una lesión en la rodilla izquierda.
Dónde ver por TV y online el Panathinaikos - Valencia Basket
El tercer partido de la serie entre Panathinaikos y Valencia Basket se disputa:
- Fecha: miércoles 6 de mayo de 2026
- Hora: 20:15h.
- Lugar: Atenas (Grecia)
El partido de Euroliga se podrá ver en España a través de #Vamos (Movistar Plus+), así como seguirlo en directo en Superdeporte.
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