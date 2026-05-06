Rubén Burgos: "Sólo por nombre no vamos a ganar, tenemos que merecerlo y demostrarlo"

Rubén Burgos ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para analizar la eliminatoria de semifinales de la Liga F Endesa que les enfrenta al Spar Girona y que se abrirá este jueves 7 con el partido de ida en el Roig Arena (19:00 horas).

Aunque el Valencia Basket es el vigente campeón y afronta la penúltima ronda de la competición con la vitola de haber conquistado el título en las tres últimas temporadas, Rubén Burgos afirma que lo importante es demostrarlo sobre la cancha: "Es donde podemos ser mejores: tendremos que merecerlo y demostrarlo. Solo por sensaciones o por nombres no lo vamos a ser. Tenemos que demostrarlo en la pista y demostrar que esto va de jugar en equipo", afirma el técnico valenciano que pide concentración a sus jugadoras: "Tenemos que pensar en cada acción del partido".

Germán Caballero

Un rival al que conocen bien

Para Rubén Burgos los partidos de la Fase Regular son simplemente una referencia pero las semifinales serán distintas. El técnico resaltó que a lo largo de la temporada tanto Valencia Basket como Spar Girona han tenido que superar todo tipo de obstáculos: "Todos tienen momentos de mejor juego o peor, lesiones, carga, cambios de jugadores, ambos nos hemos readaptado a las circunstancias con cambios de roles y en la realidad actual de cada equipo, los enfrentamientos previos pueden servir pero hasta cierto puntos porque ahora el momento es diferente".

Rubén Burgos / Germán Caballero

Cada detalle cuenta

El técnico auguró una eliminatoria igualada que se resolverá por "Detalles que van a influir y cada uno de ellos lo va a hacer. Cada pequeña acción puede ser clave. Tenemos que estar focalizadas en seguir nuestro plan y en tener la máxima confianza". En este sentido, las claves pueden ser: "Quiero que pensemos que pasa mucho por nuestra actividad defensiva, colapsar el 2x2. Girona tiene muchas amenazas y muy buen entrenador y todo pasa mucho por nuestra defensa y construir nuestro ataque. Nos sentimos cómodas en transición y así tenemos que jugar".

Sobre el nivel de su rival resaltó: "Coulibally ha sido MVP muchas veces. Tenemos que defender su juego interior y eso no pasa solo por nuestras jugadoras interiores. Todo es colectivo y siempre podemos presionar más el balón. Claro que tiene que haber trabajo defensivo pero no lo centro en la responsabilidad de Awa Fam y Hillsamn, sino en todas las jugadoras".

Afrontan la recta final con confianza

Sobre cómo afronta el equipo taronja la recta final de la temporada con el título de Liga como objetivo, Burgos resaltó: "Estamos preparadas ei lusionadas en la recta final donde solo quedamos cuatro equipo y la exigencia va a ser máxima. Vuelve a ser a un partido, una eliminatoria de 80 minutos pero nosotras llegamos focalizadas en estos primeros 40 minutos. Hemos recuperado ajustes y situaciones nuevas que creemos que nos pueden dar posibilidades de competir al máximo".

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El técnico resaltó que el Girona, segundo en la Liga Regular, les pondrá las cosas difíciles: "Girona intentará dar su máximo después de una buena temporada y vendrán con sus opciones. Son dos partidos y habrá que ajustar detalles pero estamos en estos 40 minutos, ser nosotras mismas y desarrollar un buen baloncesto. A pesar de los esfuerzos y la larga temporada, el estado de salud es bueno, la energía y la mentalidad, también".