Asaltar el OAKA por tercera vez esta temporada para forzar el quinto partido en el Roig Arena

Sin tiempo para asimilar la victoria coral de Valencia Basket ante Panathinaikos (87-91) el pasado miércoles que forzó el cuarto partido de la serie, el conjunto taronja vuelve este viernes a OAKA (20:15 horas) con el único objetivo de volver a ganar y forzar así el quinto y decisivo partido de la eliminatoria, que volvería al Roig Arena para su desenlace final.

Con 1-2 en la serie todavía a favor de los griegos y todo victorias visitantes hasta el momento, a los de Pedro Martínez solo les vale la victoria para seguir con vida en Euroliga. Para ellos, tendrán que ganar en un pabellón en el que están invictos este curso. Y es que, tanto en el encuentro de fase regular como en el tercer partido de la serie del pasado miércoles, VBC ha asaltado OAKA, en el que hoy puede clavar definitivamente su bandera de conquista si logra una tercera victoria.

Sin Josep Puerto

La única mala noticia tras el soplo de aire fresco que supuso la victoria del miércoles fue la lesión de Josep Puerto, que se torció el tobillo en un choque Shorts. El capitán está descartado para el cuarto partido y pra un hipotético quinto. Pedro Martínez lo confirmó este jueves y expresó que estará 1/2 semanas de baja. Así, Puerto se une a Xabi López-Arostegui en la lista de bajas y ambos serán dos de los tres descartes previos al partido.

Pedro Martínez, cien por cien centrado en el partido

Este jueves, con algo más de tiempo de analizar lo sucedido en el tercer partido, tanto lo deportivo como el incidente con Ataman, Pedro Martínez valoró su expulsión de la siguiente manera: "(Ataman) es un maestro de esto, de controlar el escenario. Cuando nosotros ya estábamos dominando y jugando bien, con una cierta ventaja, en los dos partidos forzó una técnica y el arbitraje cambió. Les he querido hacer ver a los árbitros que eso no podía ser". Dicho eso, Pedro dejó claro que ya han "pasado página" y solo piensan "en el partido del viernes".

ATHENS (Greece), 06/05/2026.- Panathinaikos' Mathias Lessort (R) in action against Valencia Basket's Taylor Kameron (L) during the EuroLeague basketball playoffs match between Panathinaikos Athens and Valencia Basket in Athens, Greece, 06 May 2026. (Baloncesto, Euroliga, Grecia, Atenas) EFE/EPA/PETE ANDREOU / PETE ANDREOU / EFE

El espejo del tercer partido para hacer historia

Más allá de que las dos derrotas en el Roig Arena se decidieron por detalles y fueron partidos que pudieron caer perfectamente del lado taronja, el camino a seguir es claramente el del tercer encuentro. Valencia Basket impuso un ritmo demoledor en ataque, con ataques fulgurantes que los griegos no pudieron seguir. La defensa, además, fue asfixiante, con mucho acierto a la hora de cerrar el rebote. La única pega y punto a mejorar de cara al cuarto choque, la gestión de la ventaja, porque Valencia Basket estuvo cerca de dejar escapar un +19.

Con ese plan en la cabeza y si todo vuelve a salir bien, Valencia Basket seguirá soñando con hacer historia: empatar la serie y culminar en el Roig Arena la remontada de un 0-2 en contra, algo que solo se ha conseguido una vez en la historia de la Euroliga (habiendo perdido los dos primeros partidos como local).

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30/04/2026 Sergio de Larrea of Valencia Basket gestures during the EuroLeague Play Off Game 2 match between Valencia Basket and Panathinaikos Aktor Athens at Roig Arena on April 30, 2026 in Valencia, Spain. DEPORTES Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

La defensa sobre las estrellas

Además de generar triples liberados, y por supuesto meter un buen porcentaje, y subir el acierto en la línea de tiros libres, la otra gran clave para volver a ganar a Panathinaikos será mantener de nuevo a raya a Kendrick Nunn, Hayes-Davis y Osman, entre otros. VBC hizo un enorme trabajo en defensa durante el tercer partido para que ninguno de ellos cogiera carrerilla y hacerles la vida imposible en el cuarto encuentro debe ser otro de los grandes objetivos.