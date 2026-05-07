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DIRECTO Semifinales Liga F Endesa | Valencia Basket - SPAR Girona: Igualdad al descanso
El conjunto de Rubén Burgos recibe al segundo clasificado de liga regular en el partido de ida en el Roig Arena. Sigue el encuentro en directo en SUPER
Valencia Basket y SPAR Girona se miden en una eliminatoria a ida y vuelta por un puesto en la gran final de Liga F Endesa. La ida se disputa en el Roig Arena y la vuelta en Fontajau, ya que las gironís cuentan con el factor cancha a favor tras terminar por delante en fase regular.
Sigue el minuto a minuto del partido en SUPER.
31-34
Qué pena. Se sale de dentro una bandeja de Anderson sobre la bocina.
FINAL DEL SEGUNDO CUARTO
31-34
Canasta de Coulibaly
0:07
31-32
Buen rebote y canasta de Awa Fam
0:50
29-32
Triple de Holm
3:00
29-29
Anota Yvonne Anderson
3:10
27-29
Triple de Jocyte
4:00
27-26
Anota Guerrero a la contra
4:56
27-24
Anota ahora Coulibaly
5:20
27-22
Canastón en transición de Raquel Carrera
5:40
25-22
Canasta y falta adicional de Raquel Carrera. Anota el tiro libre
6:16
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