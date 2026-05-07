DIRECTO Semifinales Liga F Endesa | Valencia Basket - SPAR Girona: Igualdad al descanso

Valencia Basket y SPAR Girona se miden en una eliminatoria a ida y vuelta por un puesto en la gran final de Liga F Endesa. La ida se disputa en el Roig Arena y la vuelta en Fontajau, ya que las gironís cuentan con el factor cancha a favor tras terminar por delante en fase regular.

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31-34 Qué pena. Se sale de dentro una bandeja de Anderson sobre la bocina. FINAL DEL SEGUNDO CUARTO

31-34 Canasta de Coulibaly 0:07

31-32 Buen rebote y canasta de Awa Fam 0:50

29-32 Triple de Holm 3:00

29-29 Anota Yvonne Anderson 3:10

27-29 Triple de Jocyte 4:00

27-26 Anota Guerrero a la contra 4:56

27-24 Anota ahora Coulibaly 5:20

27-22 Canastón en transición de Raquel Carrera 5:40