Otra fuga a la WNBA: Alicia Florez ficha por Washington Mystics
La jugadora taronja, cedida esta temporada en el Ensino Lugo, firma un contrato de desarrollo con la franquicia estadounidense
Noticia bomba en el baloncesto español que afecta directamente a Valencia Basket. Alicia Florez, jugadora taronja que esta temporada ha militado como cedida en las filas del Ensino Lugo, ha firmado un contrato de desarrollo con Washington Mystics, de la WNBA.
El acuerdo entre la exterior española y el equipo de la capital estadounidense llega justo cuando su futuro se había convertido en uno de los temas de más interés en el seno de Valencia Basket, que ha seguido muy de cerca el desarrollo de su jugadora esta temporada en el Ensino Lugo, donde ha promediado 11.8 puntos, 5.6 rebotes, 5.3 asistencias y 1.9 robos por partido en los 32 encuentros disputados, números que le han servido para ser elegida la jugadora revelación de la temporada 2025/26.
Contrato de desarrollo
El acuerdo al que ha llegado Alicia Florez es el de firmar un contrato de desarrollo, es decir, no cuenta dentro del espacio salarial de la franquicia y la jugadora solo puede ser utilizada por su entrenador hasta en 12 partidos por temporada. Alicia Florez se unirá esta misma temporada a la plantilla de las Mystics y podrá debutar en la mejor liga de baloncesto femenino del mundo.
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