Alerta arbitral contra el Valencia Basket: Mehdi Difallah ante el Panathinaikos en Euroliga
La Euroliga ha vuelto a seleccionar al árbitro francés como parte del trío encargado frente a un Panathinaikos al que ha echado más de una mano en el pasado reciente
El Valencia Basket se la juega este viernes en Atenas. Los de Pedro Martínez lograron una victoria balsámica a domicilio para colocar el 2-1 desfavorable en el cómputo global de la eliminatoria y este viernes toca afrontar el cuarto partido de la serie. Si los taronja ganan, regresarán al Roig Arena para afrontar el quinto y definitivo encuentro. Ese es el objetivo.
El Panathinaikos, por su parte, hará todo lo posible para evitar la hazaña. Ganaron con cierta fortuna y beneficio arbitral los dos encuentros de Valencia, pero ni esto ni la presión mediática y ambiental del OAKA, pudieron con los valencianos. Y eso que Ataman hizo todo lo que estaba en su mano para condicionar una vez más la labor arbitral. Fue expulsado al neutralizar Pedro Martínez el pésimo comportamiento del técnico rival con otra protesta simultánea que supuso la marcha de ambos. No se mandarán felicitaciones por Navidad, desde luego.
Ahora llega la hora de la verdad en un duelo a vida o muerte. Los ojos de la Euroliga se ponen directamente en un partido entre españoles y griegos, quizá sabiendo unos y otros que la Final Four se disputará en Atenas. Todo detalle puede decantar una balanza y el trío arbitral es precisamente dado a ello, especialmente cuando juega un equipo de la garra del Panathinaikos. Sreten Radovic, Saso Petek y Mehdi Difallah son los árbitros designados para el partido, despertando precisamente el francés todo tipo de suspicacias entre los seguidores taronja.
El polémico currículum de Difallah
El CV de Difallah no ayuda lo más mínimo a pensar que será imparcial, tal y como le dejaron caer la temporada pasada a Pablo Laso cuando entrenaba al Baskonia y debía medirse, precisamente, contra Panathinaikos. “Arbitra Difallah mañana. Tengo un amigo griego que me ha dicho ‘¿Cómo no va a arbitrar Difallah a Panathinaikos? Les arbitra mucho. Pero no sé cuántas veces les ha arbitrado, lo miraré por curiosidad”, señaló en tono de broma el veterano entrenador español antes de perder contra los helenos. Hablaba Laso con conocimiento de causa, ya que era muy consciente de los beneficios arbitrales que concedió al Panathinaikos en la final de la Euroliga contra el Real Madrid.
Son varios los partidos en los que Mehdi Difallah ha pitado al Panathinaikos, resultando favorable en casi todas las ocasiones. El Valencia Basket, de todo. Precisamente en duelos con estos equipos pitó la victoria griega por 81-82 en enero de 2024, aunque este curso también estuvo en la victoria taronja en el Roig Arena por 102-84.
Algunos mensajes en RRSS alertando del peligro de Difallah contra el Valencia Basket
- "Pero no era que no se pueden inscribir jugadores nuevos? Que hace Difallah yendo a socorrer al PAO? Ajhajahahahahjajajajajjajaa puta vergüenza de Euroliga".
- "Valencia no tiene ninguna oportunidad con él arbitrando. Dos años aparte de ponerse una camiseta del PAO hizo todo lo necesario para llevarlos a los cuatro finalistas y más allá".
- "No es casualidad que Difallah esté mañana en el OAKA".
- "Jajajaja Difallah y Radovic. Se acabó lo que se daba".
- "En la vida hay certezas irrefutables: el fuego quema, el agua moja, la muerte y que Difallah arbitra a Panathinaikos cuando la cosa se pone peligrosa".
- "20/1, Pao había perdido 3 de sus últimos 4 partidos. Difallah fue seleccionado para el partido contra Baskonia. 24/3, contra Dubai Basketball, una derrota habría sacado a pao del top 10. Difallah fue seleccionado nuevamente. El 8/5, partido crucial contra Valencia. Difallah".
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