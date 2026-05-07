Alerta arbitral contra el Valencia Basket: Mehdi Difallah ante el Panathinaikos en Euroliga

El Valencia Basket se la juega este viernes en Atenas. Los de Pedro Martínez lograron una victoria balsámica a domicilio para colocar el 2-1 desfavorable en el cómputo global de la eliminatoria y este viernes toca afrontar el cuarto partido de la serie. Si los taronja ganan, regresarán al Roig Arena para afrontar el quinto y definitivo encuentro. Ese es el objetivo.

El Panathinaikos, por su parte, hará todo lo posible para evitar la hazaña. Ganaron con cierta fortuna y beneficio arbitral los dos encuentros de Valencia, pero ni esto ni la presión mediática y ambiental del OAKA, pudieron con los valencianos. Y eso que Ataman hizo todo lo que estaba en su mano para condicionar una vez más la labor arbitral. Fue expulsado al neutralizar Pedro Martínez el pésimo comportamiento del técnico rival con otra protesta simultánea que supuso la marcha de ambos. No se mandarán felicitaciones por Navidad, desde luego.

Claudia Arce

Ahora llega la hora de la verdad en un duelo a vida o muerte. Los ojos de la Euroliga se ponen directamente en un partido entre españoles y griegos, quizá sabiendo unos y otros que la Final Four se disputará en Atenas. Todo detalle puede decantar una balanza y el trío arbitral es precisamente dado a ello, especialmente cuando juega un equipo de la garra del Panathinaikos. Sreten Radovic, Saso Petek y Mehdi Difallah son los árbitros designados para el partido, despertando precisamente el francés todo tipo de suspicacias entre los seguidores taronja.

El polémico currículum de Difallah

El CV de Difallah no ayuda lo más mínimo a pensar que será imparcial, tal y como le dejaron caer la temporada pasada a Pablo Laso cuando entrenaba al Baskonia y debía medirse, precisamente, contra Panathinaikos. “Arbitra Difallah mañana. Tengo un amigo griego que me ha dicho ‘¿Cómo no va a arbitrar Difallah a Panathinaikos? Les arbitra mucho. Pero no sé cuántas veces les ha arbitrado, lo miraré por curiosidad”, señaló en tono de broma el veterano entrenador español antes de perder contra los helenos. Hablaba Laso con conocimiento de causa, ya que era muy consciente de los beneficios arbitrales que concedió al Panathinaikos en la final de la Euroliga contra el Real Madrid.

Son varios los partidos en los que Mehdi Difallah ha pitado al Panathinaikos, resultando favorable en casi todas las ocasiones. El Valencia Basket, de todo. Precisamente en duelos con estos equipos pitó la victoria griega por 81-82 en enero de 2024, aunque este curso también estuvo en la victoria taronja en el Roig Arena por 102-84.

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