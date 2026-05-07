Mínima renta taronja para buscar el pase a la final en Fontajau

Todo por decidir para la vuelta. El Valencia BC logró imponerse por fin al Spar Girona esta temporada, pero lo hizo por la mínima (67-66) a pesar de ir ganando de 10 a poco más de tres minutos para el final. Los triples de Cornelius y el de Guerrero con Leti en el suelo tras recibir un golpe acabaron de descentrar a las locales en los últimos minutos, aunque las de Rubén Burgos mejoraron la imagen de los precedentes ante el Girona y pueden afrontar la vuelta con la máxima confianza para encadenar su sexta final de Liga y, de paso, asegurar el pase a la Euroliga de la próxima temporada.

Con todas las jugadoras disponibles, Rubén Burgos apostó por un quinteto inicial con Yvonne Anderson, Elena Buenavida, Leo Fiebich, Raquel Carrera y Awa Fam. La falta de acierto desde el 6,75 de las locales contrastaba con la inspiración de una Coulibaly que monopolizaba un primer parcial de 0-5 para las visitantes.

Las taronja, sin embargo, empezaban a encontrar el acierto en el triple con uno primero de Anderson y otro de Fiebich que permitieron ponerse por delante a las taronja. La base encontraba también el camino para sumar en la zona y llegar al 10-5 antes de que Rubén Burgos empezara a mover el banquillo, con Hillsman entrando por Awa pasado el ecuador del primer cuarto.

El Spar Girona, sin embargo, no perdía confianza y de la mano de Holm, Coulibaly y especialmente Jocyte, devolvía un parcial de 0-7 para ponerse de nuevo por delante (11-12). Fiebich, con un triple tras una rápida transición, parecía romper la dinámica, pero la defensa taronja seguía con problemas para frena el tiro exterior de las de Íñiguez, que sumaban de tres con Jocyte y Cornelius antes de que Ainhoa López cerrara el primer cuarto con una bandeja que ponía el 14-20 y ampliaba el parcial final del primer cuarto a un 3-15.

Solo Anderson y Fiebich, con siete puntos cada una, habían sumado en las locales durante los primeros 10 minutos de partido, con pobres porcentajes de acierto en el tiro para las locales.

Falta de acierto exterior

La reacción taronja no se hizo esperar en la vuelta a la pista, con Hillsman imponiendo su físico en la zona y Buenavida liderando a las locales con su energía y acierto cara al aro, con dos canastas consecutivas tras rebote. Íñiguez paraba el partido para intentar cambiar la dinámica pero los puntos seguían cayendo para las de Rubén Burgos, con Ouviña y Carrera ampliando la diferencia hasta el 27-23.

Elena Buenavida, en uno de sus rebotes ante el Spar Girona. / JM LOPEZ

Una diferencia mínima que se esfumó en un visto y no visto, con un nuevo parcial de 2-9 para las visitantes, que seguían buscando a Coulibaly, mientras Jocyte y Holm hacían también daño desde el exterior. Ahora era el técnico local quien pedía tiempo, pero el intercambio final de canastas entre Awa Fam y Coulibaly dejó el 31-34 al descanso,

El 3 de 15 en triples (20%) pesaba como una losa en el Valencia Basket, ante un Girona con mejores porcentajes y que compartía mejor el balón hasta el momento.

Superiores en el rebote

La sueca Klara Holm ampliaba diferencias en la reanudación desde el tiro libre, pero la respuesta de Anderson no se hacía esperar, antes de que Raquel Carrera certificara otra vuelta al marcador provisional, con una acción individual y una asistencia a Buenavida para que anotara desde el 6,75 y pusiera el 38-36.

Raquel Carrera, defendida por Coulibaly en el Roig Arena. / JM López

El mando en el marcador, sin embargo, cambiaba minuto a minuto, con Coulibaly liderando a las visitantes y Awa y Carrera haciendo daño también en la pintura antes de que Leti Romero y Fiebich empezaran a sumar desde fuera para acabar cerrando el tercer período con un 52-48.

Tensión y ajustado final

Anderson y Fiebich, las más acertadas de las locales, volvían a sumar en la vuelta a la pista para sumar ya 14 puntos cada una y poner la máxima diferencia del partido en un 57-48. Roberto Íñiguez se veía obligado a parar el partido con casi nueve minutos por jugar aún y lograba una pequeña reacción en las manos de Guerrero, que anotaba un triple y cinco puntos seguidos para poner el 59-53 tras una canasta de Carrera con asistencia de Buenavida.

María Araújo y Queralt Casas, en el partido ante el Spar Girona. / JM López

La tensión aumentaba entre las protestas de Roberto Íñiguez a los árbitros, pero las taronja no perdían la concentración y ampliaban aún más la diferencia con acciones de Fiebich y dos entradas a canasta de Queralt y Buenavida. Con 66-55 y a 3:25 del final, el técnico visitante gastaba su último tiempo antes de que fuera demasiado tarde para intentar cambiar la dinámica.

Y lo logró visto lo visto, con un primer triple de Cornelius y tras una polémica y protestada acción en la que Guerrero acabó anotando de tres con Leti en el suelo tras haber recibido un golpe en el pecho. Una acción que además acabó en técnica para el banquillo local, que vio cómo Jocyte la aprovechaba para poner el 65-62.

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Los nervios llegaban a la pista, las taronja no anotaban y Coulibaly dejaba a las catalanas a solo un punto. Las taronja seguían sin ver aro y Cornelius daba la vuelta al marcador desde la línea de 4,60, aunque Leti Romero aún pudo anotar a más de medio minuto para el final para acabar dando la victoria a las locales. Una mínima ventaja que sabe a poco tras haber ido ganando de 10 al poco más de tres minutos del final y que obliga a ir a Girona con la ambición de volver a ganar para llegar a la final y encarrilar el billete a la próxima Euroliga.