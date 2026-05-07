Monumental enfado de Roberto Íñiguez: "En Fontajau no me van a llamar 'hijo de puta' ni 'antiespañol'"
El entrenador de SPAR Girona denuncia una serie de insultos que ha recibido por parte de algún aficionado presente en el Roig Arena
No ha terminado del todo contento Roberto Íñiguez tras el partido en el Roig Arena entre Valencia Basket y SPAR Girona, y no precisamente por aspectos deportivos. El técnico del conjunto gironí, en la rueda de prensa posterior al partido de ida de semifinales de Liga F Endesa, ha denunciado una serie de insultos que ha recibido por parte de algún aficionado contado en el pabellón taronja.
"Allí en Fontajau no me van a insultar, ni a llamar 'hijo de puta' ni 'antiespañol' delante de niños pequeños. Aquí se han usado esas palabras contra mí. Un club como Valencia tiene que identificar y echar a esas personas. No puedes consentir tener a esa gente en el público", ha explicado Íñiguez.
"Mi comportamiento ha sido ejemplar. Falleció mi madre hace dos años y en mi madre no se caga nadie. Esos insultos no caben, ni para árbitros ni para jugadores. Tienen que identificarlos y echarlos. Son una lacra y no les deseo nada bueno. Son personas que sobran en el deporte. Alguien de seguridad tiene que echarlo, denunciarlo y verás cómo no se habla más. No por pagar entradas tienes decerehcho hacer eso y menos delante de niños", añadió.
Mensaje a su afición
El técnico del Girona también lanzó mensaje a la afición de su equipo: "Quiero que la gente agradezca el esfuerzo de toda la temporada y que sepan que hay muchas jugadoras con problemas físicos y muy comprometidas. Les pido que nos ayuden a competir".
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