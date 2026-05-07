Horario y dónde ver el Panathinaikos - Valencia Basket de Euroliga

El Valencia Basket se juega su temporada europea en un territorio más hostil que nunca ante el Panathinaikos en una eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga que ha arrancado con máxima igualdad… y también con el viento en contra para los taronja. Dos partidos en el Roig Arena con sendas derrotas, no exentas de polémica, obligaban a los de Pedro Martínez a reaccionar para evitar un KO prematuro en una Euroliga en la que hay puestas muchas ilusiones.

Tocaba viajar a Atenas para mantener el sueño de la Final Four vivo. Lo primero era ganar el miércoles en el OAKA y se cumplió con la misión. Ahora toca jugársela a vida o muerte en el cuarto partido de la eliminatoria para poder llevar el pulso de nuevo a casa, a un Roig Arena con ganas de venganza. No hubo más que ver el pésimo comportamiento de Ataman, polémico entrenador de los helenos, para adivinar que el ambiente todavía más hostil y ni el público ni el arbitraje ayudarán lo más mínimo a los valencianos. La Euroliga lo permite (casi) todo.

En el primer partido, cayó por la mínima ( 67-68 ).

). En el segundo, volvió a ceder tras prórroga ( 105-107 ).

). A la tercera fue la vencida: victoria contra todo y contra todos (87-91).

Hay que vengarse de los griegos en su cancha

Jugadores como Jean Montero, Badio o Pradilla deberán dar un paso adelante en el momento más crítico del curso. Kendrick Nunn, tan buen jugador como provocador (no se olvidan sus gestos contra el público del Roig Arena), fue la estrella en el Roig Arena y terminó expulsado el miércoles en el OAKA. No hay margen de error.

Kendrick Nunn ante Montero y Costello en el OAKA Arena de Atenas / PETE ANDREOU - EFE

Dónde ver por TV y online el Panathinaikos - Valencia Basket

El cuarto partido de la serie entre Panathinaikos y Valencia Basket se disputa:

Fecha: viernes 8 de mayo de 2026

Hora: 20:15h.

Lugar: Atenas (Grecia)

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El partido de Euroliga se podrá ver en España a través de #Vamos (Movistar Plus+), así como seguirlo en directo en Superdeporte.