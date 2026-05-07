A por un gran paso hacia la final de Liga F Endesa en el Roig Arena

Dos partidos separan a Valencia Basket de la gran final de la Liga Femenina Endesa, y el primero de ellos se disputa este jueves a parir de las 19:00 horas en el Roig Arena. El conjunto de Rubén Burgos recibe a SPAR Girona en el encuentro de ida de las semifinales en el que el claro objetivo es conseguir la mejor renta posible de cara al partido de vuelta el Fontajau, donde se decidirá quién disputa la gran final.

El conjunto taronja no cuenta con el factor cancha a su favor tras quedar por detrás del Girona en fase regular, pero cuenta con el estatus de vigente campeón y la experiencia de una competición que ha dominado en los últimos, y es que esta es la séptima ocasión consecutiva en la que Valencia Basket disputa las semifinales de Liga F Endesa. El partido de vuelta se disputará el domingo en Fontajau, también a partir de las 19:00 horas.

Rubén Burgos analiza el partido

Rubén Burgos, quien podrá contar con las 12 jugadores de la plantilla a su disposición, analizó este miércoles una eliminatoria "a 80 minutos de una exigencia máxima", pero a la que asegura que llegan "preparadas y focalizadas en estos primeros 40 aquí en el Roig Arena. Ahora mismo la mentalidad es en estos primeros 40 estar bien, ser nosotras mismas y desarrollar un buen baloncesto".

Sobre el estado físico de su equipo, Burgos dejó claro que "pese a que hay acumulación de esfuerzos después de toda la larga temporada de los días de trabajo, el estado de salud es bueno, creo que la energía también".

'Bestia negra' esta temporada

Si Valencia Basket quiere estar en la final tendrá que hacer algo que todavía no ha podido hacer esta temporada: vencer al SPAR Girona. Los dos partidos de fase regular cayeron del lado del conjunto catalán, que se impuso en Fontajau por un amplio 96-68 en un encuentro marcado por la baja de Raquel Carrera, y en el Roig Arena en un disputado 71-74.

VALENCIA SPD VALENCIA BASKET - ENSINO LUGO / Eduardo Ripoll

A la espera del desenlace del playoff, SPAR Girona ha completado una temporada magnífica, disputando hasta el último instante el liderato de la liga regular con Casademont Zargoza, que finalmente se llevó el conjunto aragonés, y disputando las semifinales de Euroliga, en las que cayó ante el campeón Fenerbahce. Mariam Coulibaly, MVP de la temporada, Klara Holm y Juste Jocyte son las jugadoras más destacadas de un equipo muy peligroso.

En el apartado de bajas, Marta Canella y Laura Quevedo llevan varias semanas lesionadas, mientras que Chloe Bibby se marchó antes de los playoffs para unirse a su equipo de WNBA.

Más allá de esta temporada, los precedentes entre ambos equipos reflejan una igualdad máxima. De las 24 ocasiones que se han enfrentado, 11 han caído del lado taronja y 13 del gerundense. En 9 partidos en tierras valencianas, el balance es favorable a Valencia Basket 5-4.

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Rubén Burgos en la sala de prensa del Roig Arena / Germán Caballero

A por otra Liga F Endesa y el pase a la Euroliga

Valencia Basket no solo busca su cuarto título de Liga F Endesa consecutiva, también sellar su billete para la próxima edición de Euroliga. Alcanzar la final le serviría al equipo de Rubén Burgos para volver a disputar la mejor competición de baloncesto femenino europeo, pero caer en semifinales pondría en serio riesgo el billete. En ese supuesto, VBC necesita que Casademont Zaragoza superara la otra semifinal y entonces tendría acceso a disputar la previa. En cambio, si quien alcanzara la final fuera Perfumerías Avenida (y VBC cayera en semis), las taronja se quedarían sin opciones de Euroliga.