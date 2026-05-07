Rubén Burgos: "He visto a las jugadoras convencidas y con determinación para buscar una nueva final"

Rubén Burgos se fue satisfecho del partido de este jueves ante el Spar Girona (67-66) a pesar de que la renta pudo ser mayor y puso en valor el hecho de haber ganado por primera vez a su rival de semifinales esta temporada. "Ha sido un partido entre el segundo y el tercero, ha sido duro, cerrado, de igualdad, se ha decidido en detalles. Teníamos una pequeña ventaja en el último cuarto que no habría sido definitiva, pero anímicamente es mejor salir con una victoria aunque hay que ganar todos los partidos y así intentaremos hacerlo. Hemos estado duras físicamente, nos convenía tener más posesiones, pero los porcentajes han sido bajo y eso ha igualado el marcador. El Girona tiene mucho talento, nos ha funcionado el rotar, el colapsar, pero ha sido un partido de detalles. Nuestra afición nos ha dado mucha energía. Hemos de pensar en las cosas que dependen de nosotras y otros aspectos no, eso depende del día y cada vez cae de un lado. He visto a las jugadoras convencidas y con determinación, seguimos con mentalidad de equipo para intentar jugar una nueva final.

Eliminatoria

Hemos ganado por un punto a un muy buen equipo, que ha jugado un buen partido, vemos las cosas a mejorar pero también lo que hemos hecho bien, aún no habíamos podido ganar al Girona, el entorno influye, he visto gente contenta en la grada porque hemos ganado aunque sea por un punto. La situación médica de ellas la desconozco, pero nosotras estamos con ganas, acumulan minutos y cansancio, siempre hay molestias, pero en los partidos a vida o muerte la cabeza y el corazón importan muchísimo también.

Polémicas finales

Respecto a la posible antideportiva no pitada en una acción sobre Buenavida y a la protestada falta en ataque sobre Leticia Romero, Rubén Burgos explicó su postura al respecto. "Sin verlas en vídeo, te hablo e sensaciones y lo que hemos hablado en el vestuario, creo que la falta a Buenavida puede ser antideportiva o no y habrá explicación, pero creo que la jugadora quería hacer la falta y ha ido a la cadera. Si se pita antideportiva nadie pone el grito en el cielo. Hay una falta en ataque a Leti que la deja dañada, el juego no se para con ella en el suelo, nos levantamos sobresaltados y encima nos llevamos una técnica y ha escocido, es difícil de arbitrar pero ha influido en ese parcial de puntos final y en el que nos recortaran unos puntos.

Muchos minutos en algunas

"Habla del partido de hoy y la idea que llevábamos de juego, con un plan inicial, un plan B y un plan C. Lo que funciona lo estiras y lo alargas porque hay mañana pero igual no hay pasado mañana. Ha habido comunicación con las jugadoras, descansos y marca también el partido. Estas cuatro jugadoras (Buenavida, Awa Fam, Fiebich y Carrera) han estado bien. Hemos decidido eso y no sé si ha sido lo mejor o lo peor, pero no ha conllevado riesgo. El equipo entiende y cree en las rotaciones y son circunstancias puntuales del partido".

Queralt Casas, en el partido ante el Spar Girona en el Roig Arena. / JM López

Rol de las veteranas

Leti y Queralt son dos jugadoras que lo han sido todo y que son importantes dentro del equipo, en el juego y en su rol. A Queralt la he visto bien, siempre intenta dar el máximo para el equipo y así lee los partidos y así se adapta. Ayuda en rebote, ataque, defensa, ha jugado bien línea de fondo… Cris ha jugado bien sus minutos, está con problemas físicos, pendiente de pruebas en una muñeca, le limita pero no le impide jugar, pero en la pista intenta dar su 100%, consensuando la idea con ellas para que sumen y aporten.

Cristina Ouviña, en el partido de este jueves ante el Spar Girona en el Roig Arena. / JM López

Sistema del playoff

"Me adapto a este sistema y no depende de mí, yo lo haría a 3 o 5 partidos, no a ida y vuelta. El playoff masculino es una pasada y con un nivelazo, pero hay cosas que desconozco, yo preferiría un playoff totalmente"

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Del fichaje de Alicia Flórez por Washington Mystics, señaló Burgos que "Esteban me comentó la posibilidad pero no estoy en el día a día y así estamos, preparando los partidos. Me alegro mucho por ella pero cómo influirá lo desconozco, me alegro muchísimo, lo merece. Creo que puede jugar máximo 12 partidos, que la pongan, les va a sorprender y me he alegrado muchísimo cuando me lo ha enseñado Marta Sorlí en la sala de entrenadores".