Valencia Basket se lleva una renta mínima al partido de vuelta en Fontajau

Valencia Basket y SPAR Girona se miden en una eliminatoria a ida y vuelta por un puesto en la gran final de Liga F Endesa. La ida se disputa en el Roig Arena y la vuelta en Fontajau, ya que las gironís cuentan con el factor cancha a favor tras terminar por delante en fase regular.

Sigue el minuto a minuto del partido en SUPER.

67-66 Está fuera de tiempo la canasta de Coulibaly. Se acaba el partido con victoria de Valencia Basket por un punto.

67-66 Taponazo de Awa Fam 0:20

67-66 Canasta de Leti 0:35

65-66 Se pone por delante Girona desde la línea de TL 0:45

65-64 Canastón de Coulibaly 1:10

65-62 Anota un tiro libre Girona por una técnica. Qué desastre de final de partido... 1:48

65-61 Mete un triple Carolina Guerrero cuando estaba Leti Romero en el suelo quejándose de un golpe 2:00

65-58 Triple de Cornelius 2:14

65-55 Canastón de Buenavida. 3:30