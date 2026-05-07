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Valencia Basket se lleva una renta mínima al partido de vuelta en Fontajau
El conjunto de Rubén Burgos recibe al segundo clasificado de liga regular en el partido de ida en el Roig Arena. Sigue el encuentro en directo en SUPER
Valencia Basket y SPAR Girona se miden en una eliminatoria a ida y vuelta por un puesto en la gran final de Liga F Endesa. La ida se disputa en el Roig Arena y la vuelta en Fontajau, ya que las gironís cuentan con el factor cancha a favor tras terminar por delante en fase regular.
Sigue el minuto a minuto del partido en SUPER.
67-66
Está fuera de tiempo la canasta de Coulibaly. Se acaba el partido con victoria de Valencia Basket por un punto.
67-66
Taponazo de Awa Fam
0:20
67-66
Canasta de Leti
0:35
65-66
Se pone por delante Girona desde la línea de TL
0:45
65-64
Canastón de Coulibaly
1:10
65-62
Anota un tiro libre Girona por una técnica. Qué desastre de final de partido...
1:48
65-61
Mete un triple Carolina Guerrero cuando estaba Leti Romero en el suelo quejándose de un golpe
2:00
65-58
Triple de Cornelius
2:14
65-55
Canastón de Buenavida.
3:30
63-55
Mantiene su renta VBC
4:03
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