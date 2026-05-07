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Valencia Basket se lleva una renta mínima al partido de vuelta en Fontajau

El conjunto de Rubén Burgos recibe al segundo clasificado de liga regular en el partido de ida en el Roig Arena. Sigue el encuentro en directo en SUPER

Valencia Partido de liga Endesa LF Liga femenina Valencia Basket Club vs Spar Girona VLC SPD

Valencia Partido de liga Endesa LF Liga femenina Valencia Basket Club vs Spar Girona VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

Rafa Jarque

Rafa Jarque

Valencia

Valencia Basket y SPAR Girona se miden en una eliminatoria a ida y vuelta por un puesto en la gran final de Liga F Endesa. La ida se disputa en el Roig Arena y la vuelta en Fontajau, ya que las gironís cuentan con el factor cancha a favor tras terminar por delante en fase regular.

Sigue el minuto a minuto del partido en SUPER.

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