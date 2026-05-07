No está decartado pero tiene muy complicado porder jugar este viernes. Esa es la última hora sobre la lesión de Josep Puerto en el Valencia Basket de cara al cuarto partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos en Atenas. De hecho, hasta el hotel del equipo en la capital griega han hecho llegar este jueves por la mañana unas muletas para que capitán del conjunto taronja, con las que se ayuda para poder andar para proteger su tobillo, imagen captada por Cope Valencia en Atenas.

Al borde del descanso del tercer partido ante Panathinaikos, Puerto se tuvo que retirar de la pista ayudado por dos miembros del staff de Pedro Martínez sin poder apoyar con fuerza su pie izquierdo en el suelo. La imagen ya no era alentadora, sin embargo, dada la transcendencia del encuentro, el jugador quiere intentarlo y se apurarán plazos pero el esguince no es leve y tiene "muy complicado" jugar este viernes. Los servicios médicos del club han evaluado a Puerto esta misma mañana en Atenas y tiene un esguince en el tobillo izquierdo. Esta tarde no estará en el entrenamiento del equipo a las órdenes de Pedro Martínez en OAKA.

Hasta la lesión, Puerto estaba siendo de los hombres más destacados en el conjunto valenciano. El de Almussafes ha anotado ocho puntos en los dos primeros cuartos, con 1/1 en tiros de dos y 2/4 en tiros de tres, ambos en momentos clave del encuentro. Además registra un rebote y una asistencia. El Valencia Basket se impuso por 87-91 en el tercer partido de la serie para poner el marcador 1-2, después de los dos triunfos cosechados por el conjunto heleno como visitante.

Josep Puerto, en el momento de abandonar la pista por su lesión en el tobillo izquierdo. / PETE ANDREOU / EFE

En una penetración de TJ Shorts defendida por el alero valenciano, ambos jugadores terminaron en el suelo tras un choque en la caída, con la mala fortuna que el pie de Puerto impactó con el de Shorts, provocando una fea torcedura de tobillo justo en el momento de apoyar. Sin fuerzas para apoyar, Puerto tuvo que abandonar la cancha con aparentes gestos de dolor y ayudado por dos miembros del cuerpo técnico de Valencia Basket.

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