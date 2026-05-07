Liga Endesa
El Valencia Basket ya conoce las fechas del playoff de la Liga Endesa
La ACB confirma el calendario de cuartos de Final, Semifinales y Final
Aunque todavía restan tres jornadas por disputarse para finalizar la Fase Regular de la Liga Endesa, la competición prepara ya la fase decisiva, los playoff, de los que saldrá el campeón de la temporada 2025-2026. La ACB ha dado a conocer las fechas de los emparejamientos. Ahora, sólo resta que en estas últimas tres jornadas, se defina la posición final de los 8 equipos que lucharán por el título. Entre ellos, ya es seguro, estará un año más el Valencia Basket. Pese a caer el pasado fin de semana en la cancha del Baxi Manresa por 104-102, los de Pedro Martínez lograban la clasificación matemática para los playoff gracias a otros resultados favorables de sus rivales.
Los playoff, del 2 al 28 de junio
Los playoff de Liga comenzarán el 2 y 3 de junio y la Liga podría prolongarse hasta el viernes 28 de junio si la final llega hasta el quinto partido. Tanto los cuartos, como las semifinales y la Final se celebrarán al mejor de 5 partidos por lo que para pasar de ronda, es necesario ganar tres encuentros. El Valencia Basket actualmente ocupa la segunda posición de la clasificación con un balance de 21 victorias y 8 derrotas. Con el líder, el Real Madrid, ya inalcanzable, con 26 triunfos, el objetivo de los taronja en estas últimas jornadas es defender la segunda posición. Tras sufrir dos derrotas consecutivas (Real Madrid y Manresa), la clasificación se ha apretado mucho por lo que los de Pedro Martínez no pueden confiarse si quieren acabar segundos. Empatado a 21 victorias está el tercero, el UCAM Murcia, mientras Barça y Baskonia están ya a sólo una victoria de los taronja. Si acaba segundo en la Fase Regular, el Valencia Basket se mediría al séptimo, posición que en estos momentos ocupa La Laguna Tenerife.
Las fechas confirmadas por la ACB son las siguientes
CUARTOS DE FINAL
1º PARTIDO
Martes 2 de junio
1º vs 8º
4º vs 5º
Miércoles 3 de junio
2º vs 7º
3º vs 6º
2º PARTIDO
Jueves 4 de junio
8º vs 1º
5º vs 4º
Viernes 5 de junio
7º vs 2º
6º vs 3º
SEMIFINALES
1º PARTIDO
Martes 9 de junio
1º/8º vs 4º/5º
Miércoles 10 de junio
2º/7º vs 3º/6º
2º PARTIDO
Jueves 11 de junio
1º/8º vs 4º/5º
Viernes 12 de junio
2º/7º vs 3º/6º
3º PARTIDO
Sábado 13 de junio
8º/1º vs 5º/4º
Domingo 14 de junio
7º/2º vs 6º/3º
4º PARTIDO (Si fuera necesario)
Lunes 15 de junio
8º/1º vs 5º/4º*
Martes 16 de junio
7º/2º vs 6º/3º*
5º PARTIDO (Si fuera necesario)
Miércoles 17 de junio
1º/8º vs 4º/5º*
Jueves 18 de junio
2º/7º vs 3º/6º*
Si las semifinales acaban el 14 de junio (ambas en tres partidos):
Jueves 18 - 1º Partido
Sábado 20 - 2º Partido
Lunes 22 - 3º Partido
Miércoles 24 - 4º Partido (Si fuera necesario)
Sábado 26 - 5º Partido (Si fuera necesario)
Si las semifinales acaban después del 14 de junio (al menos una se va a cuatro partidos):
Sábado 20 - 1º Partido
Lunes 22 - 2º Partido
Miércoles 24 - 3º Partido
Viernes 26 - 4º Partido (Si fuera necesario)
Domingo 28 - 5º Partido (Si fuera necesario
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