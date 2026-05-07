El Valencia Basket ya conoce las fechas del playoff de la Liga Endesa

Aunque todavía restan tres jornadas por disputarse para finalizar la Fase Regular de la Liga Endesa, la competición prepara ya la fase decisiva, los playoff, de los que saldrá el campeón de la temporada 2025-2026. La ACB ha dado a conocer las fechas de los emparejamientos. Ahora, sólo resta que en estas últimas tres jornadas, se defina la posición final de los 8 equipos que lucharán por el título. Entre ellos, ya es seguro, estará un año más el Valencia Basket. Pese a caer el pasado fin de semana en la cancha del Baxi Manresa por 104-102, los de Pedro Martínez lograban la clasificación matemática para los playoff gracias a otros resultados favorables de sus rivales.

Así va la Liga / 80

Los playoff, del 2 al 28 de junio

Los playoff de Liga comenzarán el 2 y 3 de junio y la Liga podría prolongarse hasta el viernes 28 de junio si la final llega hasta el quinto partido. Tanto los cuartos, como las semifinales y la Final se celebrarán al mejor de 5 partidos por lo que para pasar de ronda, es necesario ganar tres encuentros. El Valencia Basket actualmente ocupa la segunda posición de la clasificación con un balance de 21 victorias y 8 derrotas. Con el líder, el Real Madrid, ya inalcanzable, con 26 triunfos, el objetivo de los taronja en estas últimas jornadas es defender la segunda posición. Tras sufrir dos derrotas consecutivas (Real Madrid y Manresa), la clasificación se ha apretado mucho por lo que los de Pedro Martínez no pueden confiarse si quieren acabar segundos. Empatado a 21 victorias está el tercero, el UCAM Murcia, mientras Barça y Baskonia están ya a sólo una victoria de los taronja. Si acaba segundo en la Fase Regular, el Valencia Basket se mediría al séptimo, posición que en estos momentos ocupa La Laguna Tenerife.

Las fechas confirmadas por la ACB son las siguientes

CUARTOS DE FINAL

1º PARTIDO

Martes 2 de junio

1º vs 8º

4º vs 5º

Miércoles 3 de junio

2º vs 7º

3º vs 6º

2º PARTIDO

Jueves 4 de junio

8º vs 1º

5º vs 4º

Viernes 5 de junio

7º vs 2º

6º vs 3º

SEMIFINALES

1º PARTIDO

Martes 9 de junio

1º/8º vs 4º/5º

Miércoles 10 de junio

2º/7º vs 3º/6º

2º PARTIDO

Jueves 11 de junio

1º/8º vs 4º/5º

Viernes 12 de junio

2º/7º vs 3º/6º

3º PARTIDO

Sábado 13 de junio

8º/1º vs 5º/4º

Domingo 14 de junio

7º/2º vs 6º/3º

4º PARTIDO (Si fuera necesario)

Lunes 15 de junio

8º/1º vs 5º/4º*

Martes 16 de junio

7º/2º vs 6º/3º*

5º PARTIDO (Si fuera necesario)

Miércoles 17 de junio

1º/8º vs 4º/5º*

Jueves 18 de junio

2º/7º vs 3º/6º*

FINAL

Si las semifinales acaban el 14 de junio (ambas en tres partidos):

Jueves 18 - 1º Partido

Sábado 20 - 2º Partido

Lunes 22 - 3º Partido

Miércoles 24 - 4º Partido (Si fuera necesario)

Sábado 26 - 5º Partido (Si fuera necesario)

Si las semifinales acaban después del 14 de junio (al menos una se va a cuatro partidos):

Sábado 20 - 1º Partido

Lunes 22 - 2º Partido

Miércoles 24 - 3º Partido

Viernes 26 - 4º Partido (Si fuera necesario)

Noticias relacionadas

Domingo 28 - 5º Partido (Si fuera necesario