Valencia Basket-Spar Girona: Horario y dónde ver el primer partido de semifinales

Arranca las semifinales del playoff de la LF Endesa. El Valencia Basket recibe este jueves en el Roig Arena al Spar Girona en busca de una victoria y una renta, haciendo valer el factor fuerte ante su público, para afrontar la segunda y definitiva batalla en Fontajau con un buen colchón. La cita es este jueves a las 19:00 horas y podrá verse en directo a través de Teledeporte. Rubén Burgos contará con las doce jugadoras profesionales disponibles.

Esta es la séptima ocasión consecutiva en la que Valencia Basket se clasifica para unas semifinales, eliminatoria que ha superado en las cinco presencias anteriores, solo cayendo en su primera participación. El equipo catalán es un rival muy recurrente para el conjunto taronja con un total de 24 enfrentamientos hasta la fecha. Aunque en los primeros años del equipo taronja en LF Endesa la dominancia era de Spar Girona, desde la temporada 20-21 el conjunto taronja fue igualando fuerzas. Desde entonces Valencia Basket llevaba cinco victorias seguidas, han cortado las catalanas esta temporada con dos triunfos seguidos en su cuenta. Esta campaña, las valencianas ha sufrido ante Spar Girona, al que no ha podido vencer en ninguno de los dos partidos de liga regular.

Spar Girona ha mostrado una gran consistencia a lo largo de la temporada, aunque finalmente no consiguiera finalizar la fase regular como líder, terminando en segunda posición con un balance de 25 victorias y 6 derrotas. En EuroLeague Women se clasificaron a la Final Six, donde ganaron en cuartos ante Umana Reyer Venezia y cayeron en semifinales contra Fenerbahce, que se proclamaría campeón.

Semifinales en formato ida y vuelta

En este formato de eliminatoria a ida y vuelta no importa tanto la victoria como la renta que se consiga. Sobre todo, en esta ocasión en la que Valencia Basket tiene el factor cancha en contra, este primer partido ese de suma importancia. El equipo taronja buscar hacerse fuerte en el Roig Arena para llegar con un colchón a Fontajau el domingo. Es la primera semifinal con ventaja de campo en contra desde la temporada 2018-19, la del debut en LF Endesa.

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Casademont Zaragoza o Perfumerías Avenida en la final

En el otro lado del cuadro se enfrentan en semifinales Perfumerías Avenida y Casademont Zaragoza, primero en Salamanca y después en Zaragoza. Como Valencia Basket quedó tercero en liga regular, tendría la ventaja de campo solo contra el equipo charro. Sería la segunda final contra Casademont Zaragoza y la quinta contra Perfumerías Avenida.